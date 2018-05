YouTube-Star Bibi lüftet Geheimnis - und die Fans flippen komplett aus

Ja, es ist wahr: Was viele ihrer Fans bereits vermutet hatten, bestätigte nun YouTube-Star Bianca Heinicke - und lüftete ihr Bauch-Geheimnis.

München - Lange hatten ihre Fans darüber spekuliert, jetzt gibt es endlich Gewissheit: Ja, Bibi ist schwanger! Der YouTube-Star (BibisBeautyPalace) ist schwanger: Fans rasten völlig aus, der eigentlich Bianca Heinicke heißt, lüftete am Samstag ihr Bauch-Geheimnis.

Bei Instagram schreibt Bibi: „Ja es stimmt, ich bin schwanger. Wir haben dieses ‚Geheimnis‘ sooo lange, für uns behalten, ich kann es gar nicht glauben, dass wir es jetzt ausgesprochen haben. Wir sind so unendlich glücklich!“

Bianca Heinicke schwanger: YouTube-Video zeigt gesamte Freude

Auf YouTube stellte sie zudem ein Video online, das sie und ihren Freund Julian Claßen beim romantischem Spaziergang Arm in Arm durch den Wald zeigt. Sie pflückt Blumen, läuft über einen Baumstamm.

Immer wieder streichelt Julian seiner Bibi über den Bauch. Am Ende des Videos präsentiert Bibi ihren Babybauch, Julian küsst ihn - Ende. Das Pärchen strahlt über beide Ohren, ihre Freude über den anstehenden Nachwuchs ist deutlich sichtbar.

Zahlreiche Reaktionen auf Bekanntgabe

Bei YouTube, Instagram und Twitter hagelte es nur so vor Glückwünschen. Die Bibi-Fans flippten nach Bekanntgabe der süßen Nachricht komplett aus.

Ich musste gerade in meinem Stream so sehr weinen.. Ich freue mich auch so sehr für euch! Herzlichen Glückwunsch und ganz viel Liebe!! ❤️ — Kassi ❤︎ (@TypischKassii) 12. Mai 2018

ich freue mich für dich und wünsche euch alles gute. aber bitte, Fang nicht an dein Kind für ein paar klicks ins Internet zu stellen... — NichtKuchenTV (@NichtKuchenTV) 12. Mai 2018

Fans hatten Schwangerschaft geahnt

Schon in den vergangenen Tagen kamen immer mehr Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft hoch, ihre Fans hatten den Braten schon gerochen. Denn Bibi lud zwei mysteriöse Videos hoch. Alles was man darauf sah, war ein graues Rauschebild und die Ziffer 12. Bei der Zahl „12“ vermuteten die Fans, dass sie sich in der 12. Schwangerschaftswoche befinden könnte. Nun wurden sie in ihrem Verdacht bestätigt.

heu