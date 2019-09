Yeliz Koc: Nach dem Sommerhaus folgt die Schock-Beichte

Yeliz Koc aus Hannover nahm am „Bachelor“ und „Sommerhaus der Stars“ teil. Die Instagram-Influencerin aus Niedersachsen schockt nun aber mit dieser Beichte.

Yeliz Koc ist seit ihrer Teilnahme bei der RTL-Show „Der Bachelor“ 2018 bundesweit bekannt

Auf Instagram hat die 25-Jährige aus Hannover knapp 300.000 Follower

Die Influencerin aus Niedersachsen schockt ihre Fans nun aber mit einer Beichte

Update vom 9. September 2019: Seit 2018 ist Yeliz Koc bundesweit bekannt. Die 25-Jährige aus Hannover nahm zunächst als Kandidaten in der RTL-Show „Der Bachelor“ teil, sorgte dort mit einer Backpfeife für Daniel Völz für Aufsehen. Anschließend folgten weitere Auftritte bei „Bachelor in Paradise“, wo sie ihren Partner Johannes Haller kennenlernte, sowie dem „Sommerhaus der Stars“. Doch auch in den sozialen Medien ist Yeliz Koc aktiv. Auf Instagram hat die 25-jährige Hannoveranerin knapp 300.000 Abonnenten.

Auf Instagram lässt Yeliz Koc ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Neben vielen Urlaubsfotos und Partnerbildern mit Johannes Haller ist die 25-Jährige aus Hannover immer perfekt in Szene gesetzt. Doch nun schockierte Yeliz Koc im Interview mit der Bild mit einer krassen Beichte. „Ich glaube, ich leide an Panikattacken“, erzählt die Hannoveranerin und zeigt sich von ihrer verletzlichen Seite.

Yeliz Koc: 25-jährige Influencerin aus Hannover gesteht: „Ich glaube, ich leide an Panikattacken“

Yeliz Koc beichtet, dass sie kaum Luft bekomme und furchtbare Schmerzen in Brust, Kiefer und Bauch habe. „Ich habe das Gefühl, ich sterbe“, sagt die 25-Jährige aus Hannover zur Bild. Mit ihrem Freund Johannes Haller richtet Yeliz Koc derzeit ihre Wohnung in der Landeshauptstadt von Niedersachsen ein, postet Bilder und Videos aus ihrem Leben auf Instagram. Von ihren Angstzuständen und Schmerzen? Keine Spur! Doch gegenüber Bild gesteht die 25-Jährige: „Ich habe das schon lange, war mehrmals beim Arzt, aber er kann nichts finden.“

Auch das Einschlafen falle Yeliz Koc demnach extrem schwer. „Es geht nur noch, wenn ich einen Ventilator anstelle. Ich bekomme sonst Schnappatmung“, gesteht die 25-Jährige aus Hannover etwas verzweifelt. Und damit schockt Yeliz Koc vor allem ihre Fans!

Yeliz Koc aus Hannover mit Schock-Beichte: „Ich habe das Gefühl, ich sterbe“

Ursprungsmeldung vom 6. August 2019: Hannover - Yeliz Koc ist derzeit nicht nur im "Sommerhaus der Stars" auf RTL zu sehen, sondern mischt auch in der Sat.1-Fernsehshow "Promis Privat" mit. Dort gestand die in Hannover lebende Influencerin, die auch schon beim "Bachelor" teilgenommen hat, nun überraschend, dass Schönheitsoperationen nicht für sie infrage kommen.

Doch Yeliz Koc hat bereits eine Brustvergrößerung hinter sich - und eine zweite Brust-OP soll sogar noch folgen! Warum sich die Hannoveranerin trotz der OP-Angst noch einmal unters Messer legen will, berichtet nordbuzz.de*.

Hannover: Yeliz Koc will trotz OP-Angst zweite Brustvergrößerung

Aus Angst vor den Spritzen käme für Yeliz Koc aus Hannover nämlich nur eine bestimmte Operation nicht infrage. „Mich stören zum Beispiel auch meine Ohren, die würde ich schon gerne anlegen. Aber es ist dann nicht so krass, dass ich jetzt sage: Ok, dafür mache ich das jetzt“, sagte die 25-Jährige gegenüber Promiflash.

Dabei ließ sich die Teilnehmerin vom "Sommerhaus der Stars" aus Niedersachsen nicht nur ihre Brüste machen, sondern auch die Achseln lasern. Und trotz der OP-Angst will Yeliz Koc nun sogar eine zweite Brustvergrößerung vornehmen lassen. Die Gründe dafür liefert die in Hannover lebende 25-Jährige aber umgehend nach. Derweil sorgt das Sommerhaus der Stars für Traumquoten im TV, wie nordbuzz.de* berichtet.

Hannover: Yeliz Koc aus dem "Sommerhaus der Stars" hat Angst vor Spritzen

Denn Yeliz Koc will eine Familie gründen, sagte sie zur Bild. Im September zieht ihr Freund Johannes Haller (31) deshalb aus Ravensburg nach Hannover in Niedersachsen. Wie die Teilnehmerin vom "Sommerhaus der Stars" auf Instagram mitteilte, leidet die 25-Jährige aber schon jetzt unter großen Brustschmerzen.

Aus Angst, dass die Schmerzen während der Schwangerschaft oder der Stillzeit noch schlimmer werden, soll nun aber die zweite Brustoperation folgen. Doch dann will Yeliz Koc aus Hannover die Silikonkissen keinesfalls verkleinern, sondern sogar noch vergrößern lassen. Ob das den schon jetzt auftretenden Schmerzen allerdings entgegenwirken wird.

