Woody Allen: Das sagt er zu "MeToo"-Kampagne

Regisseur leidet

+ © dpa / Tristan Fewings, Pool Woody Allen (82) meint, er könne das Aushängeschild der MeToo-Bewegung sein. © dpa / Tristan Fewings, Pool

Woody Allen (82) will nicht länger in die Schublade mit Männern, wie Harvey Weinstein gesteckt werden. In einem Interview äußert sich über die #MeToo-Bewegung.