Silvia Wollny postet überraschendes Bild bei Facebook – Fans sind in heller Aufregung

Die Wollny-Großfamilie wächst weiter. Silvia Wollny postete jetzt ein Baby-Ultraschallbild - und versetzte damit viele Fans in helle Aufregung.

Hückelhoven - Heiteres Baby-Raten bei den Wollnys. Familienoberhaupt Silvia Wollny (52) postete in den sozialen Medien ein Ultraschallbild, das viele Fans in helle Aufregung versetzt. Denn zu diesem hoffnungsvollen Foto schreibt die Großfamilienmama nur folgenden Kommentar: „ Für manche ist Freitag, der 13. ein Tollpatsch-Tag, aber für mich ist er heute ein wunderschöner Tag mit tollen Neuigkeiten. Damit überraschte mich eines meiner Mädels, die jetzt auch zum 1. Mal Mama wird und sie ist schon im 5. Monat, also dauert es nicht mehr so lange, bis sie ihr kleines Wunder im Arm halten kann. Bei uns wird es nie langweilig. Wünsche euch einen schönen Abend, lieben Gruß Silvia.“

Rätsel über Wollny-Schwangerschaft

Die Wollnys erwarten also Nachwuchs. Soweit alles klar. Offen lässt die 11-fach Mutter, wer denn gerade schwanger ist. „Herzlichen Glückwunsch, wer sind denn die Glücklichen?“ oder „Wer von euch ist denn schwanger?“, fragen die Fans. Andere haben Vermutungen: „Glückwunsch! Wer ist es denn? Ich schließe Loredana, Estefania und Sarafina aus.“ ein weiterer vermutet: „Bestimmt die 16 jährige die ständig Stress macht, abhaut ....“, „Wer ist es denn, die bereits Ausgezogene oder wer?“ , rätseln Follower.

Spekulationen um Jeremy Pascal Wollny

Die meisten Anhänger der Großfamilie setzen übrigens auf: Jeremy Wollny. „Warum schreibt sie eine ihrer Mädels, wenn es Jeremy Pascal ist?“ , heißt es da, oder: „Ich wünsche Jeremy Pascal Wollny und seiner Freundin eine wunderschöne Kugelzeit.“

„Ist ja echt schon lustig, wie alle sich ein Kopf machen wer schwanger ist. Es ist doch egal wer von den Mädels schwanger ist, die Hauptsache ist es, das kleine Wunder kommt gesund und munter auf die Welt. Eine schöne Kugelzeit der Mami und herzlichen Glückwunsch euch allen“, bringt es ein weiterer Fan auf den Punkt.

