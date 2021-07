William & Kate: Werden die Royals von Meghans Freundin ignoriert?

Anerkennung verweigert

+ © Stephen Lock/Imago Zwei Reihen über William und Kate sitzt Meghans Freundin Priyanka Chopra in der Royal Box bei Wimbledon. © Stephen Lock/Imago

Facebook

Twitter

E-Mail

Fehler melden schließen

Weitere schließen

Herzogin Meghans Freundin Priyanka Chopra schien Prinz William und Herzogin Kate in der Royal Box zu ignorieren. Royale Fans vermuten dahinter ein nonverbales Statement.

London – Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) kamen am Samstag in Wimbledon unter tosendem Applaus in der Royal Box an, wo sie vor dem Damenfinale ihre Plätze einnahmen. Zwei Reihen über ihnen saß Priyanka Chopra (38), eine langjährige Freundin von Herzogin Meghan (39) und zupfte lieber an ihrem Schal, als den ankommenden Royals Beifall zu zollen, wie es üblich wäre. Fans des Königshauses sahen darin eine ignorante Haltung und Brüskierung.*

Weitere Fotos zeigten Priyanka, die offensichtlich vom königlichen Herzogspaar wegschaute, während sie auf dem Balkon des Centre Courts stand und auch als sie sich nach dem Spiel unter die VIPs mischt. Weder wurden Blicke noch Höflichkeiten ausgetauscht, obwohl sich die indische Schauspielerin nur einen Schritt vom Herzogspaar von Cambridge in der Loge befand. Nicht gerade höflich oder freundlich.

Fragt sich nur, ob die royalen Fans recht damit hatten, dass Priyanka, die mit ihrer Geschäftsfreundin Natasha Poonawalla (39) gekommen war, Herzogin Kate und Prinz William deshalb ignorierte, weil Herzogin Kate Herzogin Meghan wegen einer Meinungsverschiedenheit* als sie noch in England lebten, angeblich zum Weinen gebracht haben soll. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.