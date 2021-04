Nach Tod von Willi Herren: Einbruch in Wohnung des Schlager-Stars - Persönliche Gegenstände gestohlen

Vorläufiges Ergebnis der Obduktion

Eine schockierende Nachricht am Dienstagnachmittag: „Lindenstraße“-Schauspieler und Sänger Willi Herren ist gestorben. Kurz danach wurde in seiner Wohnung eingebrochen.

TV-Star und Schlagersänger Willi Herren* wurde tot in seiner Wohnung gefunden (siehe Erstmeldung vom 20. April).

Kurz nach seinem Tod wurde in seiner Wohnung eingebrochen. (siehe Update vom 212 April, 15.42 Uhr).

Nun soll sein Foodtruck wieder geöffnet werden. (siehe Update vom 22. April, 19.32 Uhr).

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 22. April, 19.32 Uhr: Erst am vergangenen Freitag (16. April) eröffnete Willi Herren seinen Foodtruck in der Nähe von Köln. Nur vier Tage später verstarb der Schlager-Star plötzlich. Herrens Koch Stefan Opgen-Rhein versorgte laut t-online.de am ersten Tag die Gäste mit Reibekuchen, dessen Rezept er zusammen mit Herren entwickelt hatte. Doch wie soll es nun mit dem letzten Projekt von Herren weitergehen? „Wir hatten einen so super Tag – und ich bin komplett geschockt, dass Willi nun nicht da ist“, meint Opgen-Rhein. Der Imbisswagen „Willi Herren‘s Rievkoochebud“ steht derzeit immer noch verschlossen auf dem Parkplatz vor einem Großhandelsmarkt in Frechen - dort wo er zuletzt seine Premiere feierte. Am nächsten Donnerstag soll er dann auch wieder eröffnet werden. „Willi hat oft betont, dass der Foodtruck ein Lebenstraum von ihm ist“, begründet Opgen-Rhein die Wiedereröffnung.

Nach Tod von Willi Herren: Einbruch in Wohnung des Schlager-Stars

Update vom 22. April 2021, 15:42 Uhr: Kurz nach seinem Tod wurde in der Kölner Wohnung des Schauspielers Willi Herren eingebrochen, berichtet Bild.de. Wie das Online-Portal erfuhr, wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, nach seinem Tod, die Wohnung des 45-Jährigen aufgebrochen. Das polizeiliche Siegel an der Wohnungstür wurde zerstört und persönliche Gegenstände aus der Wohnung wurden gestohlen. Dabei handelte es sich um ein TV-Gerät, eine Kreditkarten-Mappe und eine Armbanduhr. Bestätigt wurde es von dem Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer gegenüber: „In der Nacht vom 20. auf den 21. April 2021 haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu der von der Polizei zuvor verschlossenen und versiegelten Wohnung des Verstorbenen verschafft. Offenbar sind aus der Wohnung mehrere werthaltige Gegenstände abhandengekommen.“ Derzeit werden noch einige Dinge geklärt unter anderem: Wie kamen die Täter in die Wohnung?

Willi Herren ist gestorben: Obduktion ergibt: keine Hinweise auf Gewalteinwirkung

Update vom 22. April 2021, 10:29 Uhr: Nach dem Tod von Willi Herren hat die Obduktion keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung ergeben. Das teilte die Kölner Staatsanwaltschaft am Donnerstag laut Focus online mit. Zudem sei der Leichnam mittlerweile zur Bestattung freigegeben worden. Das Ergebnis der chemisch-toxikologischen Untersuchung werde in einigen Wochen erwartet, erklärte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Sofern daraus keine anderslautenden Ergebnisse hervorgingen, werde das Todesermittlungsverfahren mangels Fremdverschulden eingestellt.

Update vom 22. April, 09:15 Uhr: Auch „Promis unter Palmen“-Star Henrik Stoltenberg meldet sich nun zu dem Tod von Schauspieler und Sänger Willi Herren. Gemeinsam standen die Beiden für mehrere Wochen für Dreharbeiten von „Promis unter Palmen“ vor der Kamera. Auf Instagram wollte ein Follower wissen, wieso er sich nicht direkt zu Willi Herrens Tod geäußert hat. Seine Antwort darauf: „Jeder geht mit seiner Trauer anders um und ich habe mich einfach nicht danach gefühlt, etwas öffentlich dazu zu teilen. Es ist schrecklich, dass ein so toller Mann und Familienvater viel zu früh aus dem Leben gerissen wurde. Selbstverständlich möchte ich der Familie mein tiefstes Beileid aussprechen“, so der Reality-TV-Star. Wie das Online-Portal extratipp.de* berichtet, melden sich auch weitere bekannte Prominente auf Instagram zum Tod des Schauspielers. Auch „Let‘s Dance“-Jurorin Joachim LLambi sorgte mit seinem traurigen Post für einen Gänsehaut-Moment.

Willi Herren ist gestorben: Tochter Alessia Millane meldet sich mit traurigem Instagram-Post

Update vom 21. April, 21.21 Uhr: Einen Tag nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters meldete sich Willi Herrens Tochter Alessia auf Instagram zu Wort. Es müssen für die junge Frau unfassbar schwere Stunden sein. Ihrer Trauer verleiht sie jetzt mit einer emotionalen Nachricht Ausdruck und postet ein schwarz-weißes Foto ihres Papas. „Mein Herz, mein Blut, mein Leben“, schreibt sie zu Beginn ihres Textes. Den unerwarteten Tod kann sie noch gar nicht fassen. „Das ist ein Albtraum ... ich will das nicht wahrhaben“, so Alessia weiter. Ihr Schmerz wird durch ihre Worte sehr deutlich. „Ich liebe dich Papa! Du bist mein ganzer Stolz! Der Weg wird kein leichter sein. Ich wollte mit dir den Weg gehen, den ich jetzt alleine gehen muss. Aber ich bin stark, stark für dich!“, wendet sie sich direkt an ihren Vater.

Alessia will sein Erbe weitertragen und eine weibliche Version von Willi Herren verkörpern. Doch die Zukunft scheint ihr ohne ihre größte Stütze unsicher: „Papa, bitte beschütze mich vor all dem Bösen. Papa, ich brauche dich so sehr.“

Letztes Video von Willi Herren - für seinen Witz haben ihn die Fans geliebt

Update vom 21. April, 13.43 Uhr: Vor knapp einer Woche hatte Willi Herren die letzten Worte an seine Fans gerichtet. Sichtlich gut gelaunt sendete er ein Video bei Instagram. Darin spricht er über die erste Folge von „Promis unter Palmen“, die für viel Wirbel gesorgt hatte.

Dann schaltet Willi Herren auch seinen Show-Mitstreiter Calvin Kleinen zu. Die beiden kannten sich schon zuvor aus der RTL-Sendung „Temptation Island“ und hatten sich dort offenbar angefreundet. Sind sie das nach der Sat.1-Show auch noch? Darüber scherzen sie noch launig. Zwischen ihnen scheint es aber auf jeden Fall zu stimmen. Die restlichen Folgen der Reality-Show wird Sat.1 nun allerdings nicht ausstrahlen.

In seinem letzten Video zeigt sich Willi Herren genauso, wie ihn seine Fans lieben gelernt haben. Gut gelaunt, lustig, etwas aufgedreht. Genau das haben auch viele, viele Kollegen sehr an ihm geschätzt. Jetzt nehmen zahlreiche Prominente Abschied. Mit teils berührenden Worten.

Willi Herren: Fragezeichen hinter Todesursache - Polizei ordnet Obduktion an

Update vom 21. April, 12.39 Uhr: Hinter der Todesursache von Willi Herren stehen viele Fragezeichen. Die Polizei hatte den Schauspieler leblos in seiner Wohnung gefunden. Wie es dazu kam, ist aber ungeklärt.

Nun fordert die Staatsanwaltschaft eine Obduktion an. Ein entsprechender Auftrag sei der Rechtsmedizin Köln erteilt worden, bestätigte Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer auf Anfrage des Focus. Derzeit sind keine offiziellen Informationen zur Todesursache bekanntgegeben. Die Polizei befinde sich in den Ermittlungen, erläuterte eine Sprecherin.

Die weiteren Untersuchungen sollen einem „sicheren Ausschluss eines Fremdverschuldens“ nachgehen. Ein erstes Ergebnis wird für Donnerstag erwartet. Indessen befindet sich Willi Herrens Frau Jasmin in ärztlicher Behandlung*. Sie erlitt einen Schock, wie nordbuzz.de berichtet.

Willi Herren ist tot: Tochter Alessia nimmt gefühlvoll Abschied

Update vom 21. April, 9.08 Uhr: Alessia Herren nimmt wortlos, aber gefühlvoll Abschied von ihrem plötzlich verstorbenen Vater. Die beiden waren immer eng verbunden. Willi betonte in Interviews häufig, wie stolz er auf seine Tochter sei. In der Nacht auf Dienstag postete Alessia eine Foto-Collage, die zeigt, wie innig ihr Verhältnis war.

+ Alessia Herren: Foto-Collage einer glücklichen Vater-Tochter-Beziehung - die 18-Jährige nimmt Abschied. (Screenshot) © Instagram / Alessia Herren

Einen Kommentar schreibt Alessia nicht dazu. Das ist auch nicht notwendig. Verlinkt ist ein Beitrag von Vater Willi zu ihrem siebzehnten Geburtstag. „Mein über geliebtes Töchterchen, heute wirst du schon 17 Jahre“, schrieb Willi, „Jasmin und ich wünschen dir alles Gute. Ich liebe dich, dein jecker Papa und Jasmin.“

Da seine beste Freundin Willi Herren 24 Stunden lang nicht erreichen konnte, machte sie sich gemeinsam mit ihrem Mann auf den Weg zu seiner Wohnung. Sie alarmierten schließlich die Polizei, danach war es traurige Gewissheit*, wie extratipp.com berichtet.

Willi Herren ist tot: Schlager- und TV-Star überraschend gestorben - Frau Jasmin unter Schock

Update vom 20. April, 20.03 Uhr: Der Tod von Willi Herren kam für alle überraschend. Angehörige und Freunde des Entertainers sind natürlich entsprechend geschockt. Frau Jasmin, die getrennt von Herren lebte, soll für ein Statement noch zu geschockt sein und sich in ärztlicher Behandlung befinden. Das erklärte das Management gegenüber RTL. Weiter heißt es in dem Statement des Managements: „Jasmin Herren hat die Nachricht über den Tod ihres Mannes von ihrem Management bekommen und nicht wie erhofft aus dem Umfeld von Willi. Sie war zum Zeitpunkt der Nachricht gerade mit ihrem Hund spazieren und ist über die Nachricht hin zusammengebrochen und wird gerade medizinisch betreut“.

Stattdessen haben sich viele Weggefährten schon zu Wort gemeldet. Marie-Luise Marjan, die mit Herren in der „Lindenstraße“ zu sehen war, erinnert sich bei der Bild: „Willi hat immer nach den Sternen gegriffen – und ist mit den Füßen nicht auf dem Boden geblieben. Dass ein Kollege in diesem jungen Alter stirbt, bedauere ich zutiefst.“

Willi Herren: Weggefährten geschockt vom Tod des Entertainers

Auch Ballermann-Kollegen wie Mickie Krause und Jürgen Milski haben sich gemeldet. „Ich habe Dich immer als liebenswerten Kollegen erlebt! Du hattest Dein Herz am rechten Fleck! Umso trauriger macht es mich, dass Du nicht mehr unter uns bist! Mach‘s gut Willi!“, so Krause. Milski gab sich ehrlich: „Es ist kein Geheimnis, dass Willi und ich auf Mallorca enge Kollegen, aber nicht die dicksten Freunde waren. Aber diese Nachricht trifft das kölsche Herz. Er war ‘ne kölsche Jung durch und durch. Es tut mir sehr leid für seine Familie, die Kinder, und es zeigt einem einmal mehr, dass man den Tag genießen muss und in der Nacht auf sich aufpassen muss, damit einen der Stress nicht verschluckt.“

Mit „Lindenstraßen“-Kollegin Rebecca Siemoneit-Barum soll Herren noch in Kontakt gestanden haben. Auf eine Nachricht konnte er allerdings nicht mehr reagieren. „Ich bin fassungslos. Ich habe ihm gestern Abend noch WhatsApp geschrieben und er hat nicht geantwortet“. Auch mit „Promi Big Brother“-Siegerin Janine Pink blieb Herren verbunden. „Wir saßen zusammen in der Hotellobby bei einem Tee, und er hat mir von der Trennung von Jasmin erzählt. Das hat an ihm gezehrt.“

Update vom 20. April, 18.00 Uhr: Nach dem Tod von Willi Herren hat sich der Fernsehsender Sat.1 dazu entschieden, die ausbleibenden Folgen der Reality Show „Promis unter Palmen“ nicht mehr zu senden. Herren war in der aktuellen Staffel Teil der Sendung.

„Aus Pietätsgründen wird SAT.1 die verbleibenden Folgen #PromisunterPalmen nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden“, so ein Tweet des Senders.

Aus Pietätsgründen wird SAT.1 die verbleibenden Folgen #PromisunterPalmen nicht zeigen. Wir werden versuchen, einen würdigen Abschluss zu finden. — SAT.1 (@sat1) April 20, 2021

Update vom 20. April, 17:30 Uhr: Gegenüber der Bild äußerte sich nun Polizeisprecher Christoph Gilles. Der Notarzt hätte demnach „nur noch den Tod feststellen können“. Zuvor sei Herren alleine in der Wohnung gewesen. Die Kriminalpolizei hat nun ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

„Es handelt sich bei dem Verstorbenen um den ehemaligen Entertainer, Sänger und Schauspieler Wilhelm Herren. Sein Management hat ihn heute vermisst, nicht erreichen können. Letztlich haben sie Rettungskräfte hinzugezogen. Diese haben die Wohnung betreten und den 45-Jährigen leblos auf dem Boden liegend gefunden“, bestätigt Gilles.

Willi Herren tot in seiner Kölner Wohnung aufgefunden

Erstmeldung vom 20. April: Köln - Am Dienstag (20. April 2021) verstarb Willi Herren in seiner Wohnung in Köln. Sein Tod wurde durch seinen Manager und die Kölner Polizei bestätigt, wie Bild.de berichtet. Gegen Mittag soll bei der Feuerwehr ein Notruf eingegangen sein. Der Notarzt, wie auch die Polizei und ein Rettungswagen eilten nach Köln-Mühlheim, wo der Schauspieler in zuletzt seiner Wohnung lebte. Dort wurde Herren aufgefunden.

Der „Lindenstraße“-Schauspieler wurde nur 45 Jahre alt. In dem Wohnturm, in dem sich seine Wohnung befand, lebte der TV-Star bis zur Trennung im März gemeinsam mit seiner Frau Jasmin. Das Paar, das durch das „Sommerhaus der Stars“ Bekanntheit erlangte, war seit 2018 verheiratet.

Willi Herren gestorben: Reality-Star hatte noch viele Pläne

Offizielle Angaben zur Todesursache liegen derzeit noch nicht vor. Berichten der Bild zufolge kämpfte Herren, der auch als Ballermann-Sänger bekannt war, seit Jahren gegen ein Alkohol- und Drogenproblem an. Bei einer Entzugstherapie ließ er sich sogar einmal filmen, wie auch norbuzz.de* berichtet.

Laut dem Blatt wollte sich der Reality-Star, der auch in der aktuellen Staffel „Promis unter Palmen“ zu sehen ist, demnächst eine neue Wohnung suchen. Auf einem Großmarkt-Parkplatz hatte er kürzlich außerdem einen Reibekuchen-Imbiss eröffnet, wie auch msl24.de* berichtet.

Die Trauer um Willi Herren ist groß. Auch Oliver Pocher meldete sich bereits zu Wort, wie etwa 24rhein.de*berichtet*.

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existentiellen Lebenskrise oder Depressionen leidet, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800-1110111. Hilfe bietet auch der Krisendienst Psychiatrie für München und Oberbayern unter 0180-6553000. Weitere Infos finden Sie auf der Webseite www.krisendienst-psychiatrie.de/.

Rubriklistenbild: © Christoph Hardt/imago