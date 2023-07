Sie wiegt nur noch 35 Kilo: Große Sorge um „Klimbim“-Star Ingrid Steeger

Von: Melanie Habeck

Mit „Klimbim“ begeisterte Ingrid Steeger in den 1970er Jahren das Fernsehpublikum. Nun macht sich das Umfeld der Schauspielerin große Sorgen um die 76-Jährige.

Bad Hersfeld – Die meisten Fernsehzuschauer sehen in Ingrid Steeger (76) nach wie vor die Ulk-Nudel, die als Gaby in „Klimbim“ für gute Laune sorgte. Die Zeile „Dann mach ich mir ‘nen Schlitz ins Kleid und find es wunderbar“ ist auch 50 Jahre später noch legendär. Mittlerweile lebt die Schauspielerin in einem Pflegeheim in Bad Hersfeld – und hat mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Sorge um Ingrid Steeger: Die „Klimbim“-Ikone soll nur noch 35 Kilo wiegen

Erst im vergangenen Jahr feierte Ingrid Steeger ihren 75. Geburtstag, nun sorgen sich Bekannte um die TV-Ikone. Rolf Löbig (80) ist ein enger Freund der Schauspielerin. Er besucht sie jeden Tag im Pflegeheim. „Ich habe jetzt immer einen schwarzen Anzug im Auto. Der Ingrid geht es schlecht. Sie wiegt ja nur noch 35 Kilo, glaube ich. Außer Krebs hat sie wirklich alles“, zeigt sich der 80-Jährige im Gespräch mit bild.de beunruhigt.

Rolf Löbig schmerzt es, seine berühmte Freundin in dieser Verfassung zu sehen. „Sie ist ja bettlägerig! Man kann sie nur in den Rollstuhl setzen. Es ist ein Jammer. Die Pfleger und Pflegerinnen kümmern sich aber rührend um sie“, gibt er einen Einblick in Ingrid Steegers Alltag.

Woher kennen die TV-Zuschauer Ingrid Steeger? Ingrid Steeger hat sich nicht nur als Gaby in „Klimbim“ einen Namen gemacht, sie war auch mit zahlreichen anderen Projekten im Fernsehen zu sehen. Nach einigen Jobs als Fotomodell begann ihre Karriere mit dem legendären „Schulmädchenreport“. Später bekam sie Rollen in Krimireihen wie „Der Kommissar“ und „Derrick“ und arbeitete mit Größen wie Curd Jürgens, Harald Juhnke und Horst Tappert zusammen. Mit Iris Berben spielte sie in der Serie „Zwei himmlische Töchter“. Zudem war sie in den 1990ern im Vierteiler „Der große Bellheim“ zu sehen.

„Es geht mir schlecht“: Ingrid Steeger kann nicht mehr laufen

Auch Ingrid Steeger selbst möchte ihren aktuellen Zustand nicht beschönigen. „Es geht mir schlecht. Ich kann nicht mehr laufen. Ich will es wieder lernen. Ich habe stark abgenommen“, gibt der TV-Star offen zu. Im Kopf sei die 76-Jährige voll da, doch ihr Körper wolle einfach nicht mitmachen.

Für die meisten Zuschauer ist Ingrid Steeger bis heute die Gaby in „Klimbim“. Die Freunde der Schauspielerin sind nun in großer Sorge: Die TV-Ikone wiegt aktuell nur noch 35 Kilo. © Imago images/Eibner

Bereits 2020 mussten sich Fans und Freunde um die Schauspielerin sorgen: Zum damaligen Zeitpunkt hatte Ingrid Steeger einen zweiminütigen Herzstillstand und lag anschließend auf der Intensivstation in einer Klinik im hessischen Bad Hersfeld. Verwendete Quellen: bild.de