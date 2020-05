"Wer wird Millionär" auf RTL: Wer folgt Jauch auf den WWM-Thron?

"Wer wird Millionär?" ohne Günther Jauch ist nicht nur für Fans der RTL-Show schwer vorstellbar. Doch ein TV-Promi gab nun überraschend sein Interesse an der Moderation bekannt.

Das Quiz-Urgestein bei RTL ist ganz klar der Moderator Günther Jauch*: Bereits seit 1999 nimmt der 63-Jährige, der gebürtig aus dem westfälischen Münster* stammt, regelmäßig auf dem Quiz-Thron bei "Wer wird Millionär?" auf RTL Platz. Doch lange wird Jauch diesen Job nicht mehr machen, wie er vergangenen November in einem Interview mit Johannes B. Kerner bekannt gab.

Wer soll also in die Fußstapfen des Moderators treten? Ein Promi hat sich nun zu Wort gemeldet und sein Interesse bekannt gegeben – steht der Nachfolger für Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" auf RTL also bereits fest?

Was dahinter steckt, erfahren Sie bei den Kollegen von msl24.de*.

