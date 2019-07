Wendler und Laura: TV-Moderatorin entsetzt über Liebesshow: „Sie wird sich irgendwann schämen“

Michael Wendler, der alternde Schlagersänger, und seine junge Freundin Laura sorgen derzeit für pikante Schlagzeilen. Eine TV-Moderatorin übt jetzt öffentlich Kritik.

Hamburg - Aktuell vergeht wohl kaum ein Tag, an dem alle, die es wissen, oder auch nicht wissen wollen, mit Infos aus dem Liebesleben von Michael Wendler, dem Schlagersänger Ende 40, und seiner jungen Freundin Laura versorgt werden. Je intimer, desto lieber. Vor allem die 18-Jährige Laura teilt ihre Erlebnisse gerne mit aller Öffentlichkeit.

So erzählte sie nicht nur, dass der Schlagersänger ein leidenschaftlicher Liebhaber sei, sondern gestand im Interview mit RTL auch, dass er ihr „erster Freund in allen Dingen gewesen sei“.

Wendler und Laura: TV-Moderatorin kritisiert Liebesshow

Moderatorin Jana Ina Zarella, selbst Mutter von zwei Kindern, steht der öffentlichen Liebesshow kritisch gegenüber. „Sie ist 18, sie ist noch sehr jung. Sie weiß noch nicht, was das für Konsequenzen hat. Irgendwann wird sie sich schämen, was sie da erzählt hat“, sagte sie RTL. „Jeder soll lieben, wen er will. Aber ich als 42-jährige Frau finde das Ganze ein bisschen absurd.“

Von ihren eigenen Kindern will sie solche Schlagzeilen nicht lesen. „Wenn das meine Tochter wäre, ich fände das nicht so toll.“ Wie wichtig ihr ihre Kinder sind, zeigt die Frau vom einstige "Bro’Sis"-Sänger Giovanni Zarrella immer wieder auf Instagram.

Wendler und Laura: Zusammen im Sommerhaus der Stars

Michael Wendler und Laura werden für die RTL-Show ins „Sommerhaus der Stars“ ziehen. Bekanntermaßen wird dort kaum eine Peinlichkeit ausgelassen. Die bereits bekannten intimen Details aus dem Liebesleben der beiden könnten also gerade mal das Vorspiel gewesen sein ...

