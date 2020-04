Wendler-Ex frisch verknallt - wer ist der neue Mann in ihrem Leben?

Claudia Norberg ist offenbar endgültig über ihren Ex Michael Wendler hinweg. Die 49-Jährige spricht über einen neuen Mann in ihrem Leben - doch es gibt ein Problem.

Allerdings mache ihnen die Corona-Pandemie zu schaffen.

Ob das Michael Wendler auch egal ist? Seine Ex-Frau Claudia Norberg ist frisch verliebt. Es ist der erste offizielle Mann im Leben der 49-Jährigen nach der Trennung vom Schlagerstar. Zuvor hatte sie eher unglücklich verlaufene Dates überstehen müssen, wie sie „rtl.de“ erzählt. Ihre Verabredung mit Frederic Prinz von Anhalt war sogar ein einziges Desaster. Das vom Fernsehsender RTL arrangierte Treffen wurde zum Höllentreffen. Der 76-Jährige vergaß plötzlich jede royale Etikette. Doch das ist längst eine schwindende Erinnerung.

Claudia Norberg: „Der ideale Mann“

Denn nun schwebt sie auf Wolke sieben. Über den Wolken bewegt sich auch ihr neuer Partner gerne fort. „Er ist Chef und Pilot einer privaten Jet-Airline“, erklärt sie im Video-Interview und fügt hinzu: „Deswegen hat er die Möglichkeit hierher zukommen." Mit "hierher" meint sie ihre Wahlheimat Florida, dorthin hatte sie es kürzlich wieder verschlagen. "Er ist beruflich unabhängig, kann hinfliegen, wohin er will und wann er will", erzählt Norberg freudestrahlend in die Kamera. Er sei "der ideale Mann“ für sie.

Corona-Krise als großes Hindernis für die Turteltauben

Allerdings muss die 49-Jährige sich wohl noch ein wenig gedulden. Intime Zweisamkeit mit ihrem Mister Perfect wird es so schnell nicht geben. Denn die weltweite Corona-Pandemie ist Gift für die junge Liebe, wie sie erzählt: "Wir würden uns gerne näher kennenlernen. Aber im Moment haben wir ja nicht die Möglichkeiten dazu. Das ist der aktuelle Sachstand."

Trotz der widrigen Umstände startet für Claudia Norberg jetzt ein neues Liebes-Abenteuer. Nach der schmerzhaften Trennung von Michael Wendler im Jahr 2019 will sie sich nun einem neuen Partner komplett hingeben. Bedeutend schneller verlief jener Prozess bei ihrem Ex-Mann. Der Wendler zeigte sich wenige Wochen nach dem Liebes-Aus bereits mit seiner neuen Geliebten. Die heute 19-jährige Laura Müller hatte das Herz des Sängers offenbar im Sturm erobert. Aktuell kursieren sogar schon Hochzeits-Gerüchte. Die Beiden haben sich dazu nun geäußert.

Aktuell nimmt Laura an der Tanz-Show Let‘s Dance teil. Allerdings findet die Show aufgrund der Corona-Krise ohne Publikum statt.

