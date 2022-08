Weil Shania nun 18 ist: Robert Geiss übernimmt die Rolle des persönlichen Bodyguards

Von: Julia Hanigk

Shania ist jetzt 18 - Papa Robert Geiss macht den Beschützer. © Screenshots Instagram/Shania Geiss und Robert Geiss

Die jüngste Tochter von Robert und Carmen Geiss, ist jetzt auch 18 geworden. Trotzdem passt der Papa auf Shania Geiss genau auf. Er sieht sich selbst als ihr „Bodyguard“, wie er auf Instagram verkündete.

Monaco - Shania Tyra Geiss (alles über die Geiss-Tochter) ist gerade 18 geworden. Die Tochter von Carmen (57) und Robert (58) feierte dafür auf Saint-Tropez eine drei Tage lange Party. Auch der Rest der Familie, Davina und die Eltern, waren mit von der Partie.

Drei Tage Party zum 18. von Shania Geiss: Papa Robert war sogar im Club dabei

In einigen Videosequenzen gab die Blondine ihren Followern via Instagram Einblick in ihre Party zur Volljährigkeit. Sie ließ ordentlich die Korken knallen, angestoßen wurde mit 500 Euro teurem „Dom Perignon“-Champagner. In dem Club, in den es ging, um Punkt Mitternacht auf die 18 anzustoßen, war auch Robert Geiss mit dabei. Er hatte ein Auge auf seinen Sprössling.

Dass die Volljährigkeit nicht bedeutet, dass Robert Geiss (alles über die Geissens) nicht mehr die schützende Hand über seine Tochter halten würde, stellte er jetzt auch noch einmal mit einem Instagramposting klar. Auf einem verwackelten Bild in schwarz-weiß posiert er mit Shania Geiss. Dazu schreibt er: „Das erste Foto [von] Vater und Tochter. Jetzt ist Shania 18. Ab zum Beachclub in meiner neuen Rolle als Bodyguard.“

Robert Geiss sieht sich als „Bodyguard“ von Shania Geiss

Shania und Davina beweisen ihren Eltern in der Zwischenzeit, dass sie immer selbstständiger werden. Die beiden Geiss-Frauen haben ihre eigene Reality-TV-Serie „Davina & Shania - We Love Monaco“ und sind zu Hause ausgezogen. Erst kürzlich bestand Shania Geiss nach Davina ebenfalls das Abitur und sieht ihre Zukunft im künstlerischen Bereich.

Aus ihrem Aufenthalt in Saint-Tropez veröffentlichte Shania Geiss auch einige Bilder ihrer Outfits. In einem rosa Jumpsuit brachte sie die Fans zum Ausrasten. Verwendete Quellen: instagram.com/robertgeiss_1964; instagram.com/shania__geiss