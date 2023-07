Wegen krankem Hund: „Goodbye Deutschland“-Paar wandert von Jamaika nach Mallorca aus

Von: Melanie Habeck

Bei „Goodbye Deutschland“ wurden Tobi und Laureen Sell bei ihrer Auswanderung nach Jamaika begleitet. Doch mittlerweile leben die beiden auf Mallorca, denn ihr Hund wurde plötzlich krank.

Mallorca – Für das „Goodbye Deutschland“-Paar Tobi und Laureen Sell war es schon immer ein Traum, auf Jamaika zu leben. Nach mehreren Reisen entschieden sich die Reggae-Fans im Herbst 2022 schließlich für einen Umzug auf die Karibikinsel. Doch die Mannheimer mussten feststellen, dass eine Auswanderung mit fünf Hunden mit zahlreichen Herausforderungen verbunden ist.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderung auf der Kippe: Familie Sell sorgt sich um ihren Hund

Die TV-Zuschauer kennen das Schicksal bereits: Nicht alle „Goodbye Deutschland“-Auswanderungen gelingen. Auch Tobi und Laureen Sell hatten mit Rückschlägen zu kämpfen. Denn die beiden wollten nicht nur mit ihrer Tochter, sondern auch mit ihren fünf Hunden auf Jamaika leben. Dafür mussten die Vierbeiner in Deutschland zunächst in Quarantäne. Während die Sells in der neuen Heimat auf ihre Haustiere warteten, ging es einem der Hunde plötzlich schlecht. „Er bekam wegen einer Schilddrüsenerkrankung Medikamente, die er nicht vertragen hat. Teddy nahm fast 20 Kilogramm zu. Zudem verlor er fast sein ganzes Fell“, berichtet Laureen Sell im Mallorca Zeitung-Interview.

Dem „Goodbye Deutschland“-Paar wurde schnell klar: Ohne ihre Hunde können sie sich ein Leben auf Jamaika nicht vorstellen. Tobi und Laureen Sell disponierten daher kurzerhand um. Bei einer Online-Recherche fanden sie ein Angebot für eine Finca auf Mallorca. Der perfekte Ort, um ihren Teddy wieder gesundzupflegen. Anfang 2023 zog die Familie kurzerhand auf die Baleareninsel – und fühlt sich dort fast genauso wohl wie auf Jamaika. „Da die Insel teils sehr karibisch ist, die Menschen offen und fröhlich sind, hatten wir kein Heimweh“, erklärt Laureen Sell.

Mallorca statt Jamaika? Das „Goodbye Deutschland“-Paar fühlt sich auch auf den Balearen wohl

Bei „Goodbye Deutschland“ war zu sehen, dass bereits die Ankunft auf Jamaika mit Problemen verknüpft war. Eigentlich hatten Tobi und Laureen Sell geplant, ein Hostel anzumieten und mit Zimmerbuchungen ihr Leben auf der Karibikinsel zu finanzieren. Doch plötzlich wollte der Eigentümer des Hostels mehr Geld als vereinbart. Obwohl ihr ursprünglicher Plan scheiterte, hielten die Sells an ihrem Jamaika-Traum fest. Sie gründeten kurzerhand eine Reiseagentur – mit Erfolg. Das Unternehmen betreiben sie nun von Mallorca aus.

Das Wichtigste für die Familie ist jedoch: Ihrem Hund Teddy geht es mittlerweile deutlich besser. Da die Sells derzeit für „Goodbye Deutschland“ vor der Kamera stehen, erhalten auch die Zuschauer demnächst einen detaillierten Einblick in das Mallorca-Leben der Auswanderer. Vor allem die Familienmutter konnte zuletzt beim Publikum punkten: Mit ihrem Aussehen brachte Laureen Sell die Fans zum Schwärmen. Verwendete Quellen: Mallorca Zeitung