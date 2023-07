„Was keiner weiß“: Cathy Hummels zeigt ihren Followern juckendes Haut-Problem

Von: Volker Reinert

Cathy Hummels spricht auf Instagram offen über ihre Selbstzweifel und postet das dazugehörige Foto von ihrer „Unsicherheit“. Doch diese „Unsicherheit“ verstehen ihre Follower ganz und gar nicht.

München - Cathy Hummels (35) ist bekannt dafür, sich auf Instagram stets in Szene zu setzen. Auf Instagram präsentiert sie sich ihren 705.000 Fans (Stand: 17. Juli) oft makellos und selbstsicher. Nun postete die „Kampf der Realitystars“-Moderatorin ein Foto von sich, das leichte Rötungen und Pusteln zeigt. Der Grund: Sie hat eine Creme nicht vertragen. Das löste bei der 35-Jährigen große Selbstzweifel aus.

„Fand mich nicht schön“: Cathy Hummels spricht auf Instagram Unsicherheiten an

Mit den Worten „Ein hübsches Foto, oder?“ beginnt die Mutter eines Sohnes ihren Kommentar zu ihrer vier Bilder umfassenden Fotostrecke auf Instagram. Dann schreibt sie weiter: „Was keiner weiß, weil es dieses Foto nicht zeigt, ist, dass ich eigentlich einen krassen Juckreiz im Gesicht hatte, denn ich habe eine Creme nicht vertragen.“

Tatsächlich scheint das Hautbild der Moderatorin auf den ersten Blick makellos zu sein. Doch auf dem letzten Foto sind einige leichte Rötungen und Pusteln zu sehen. Eine Tatsache, die der 35-Jährigen eine enorme Unsicherheit bereitet: „Ich hatte heute ein paar Selbstzweifel und hab angefangen mich mit anderen zu vergleichen. Fand mich nicht schön. Ich habe dann Stopp zu mir SELBST gesagt. Ein konstruktives Selbstgespräch geführt. Ein perfektes Bild oder was auch immer gibt es nicht“.

Cathy und Mats Hummels: Ihre Ehe Am 15. Juni 2015 heiratete die in Dachau geborene Catherine „Cathy“ Fischer den Fußballspieler Mats Hummels (34) im Bayerischen Hof in München. Nach der Trauung nahm sie seinen Nachnamen an. 2018 wurde der gemeinsame Sohn Ludwig geboren, der im Januar 2023 seinen 5. Geburtstag feierte. Im Jahr 2021 erfolgte die Trennung von Cathy und Mats Hummels, Ende 2022 die Scheidung.

Cathy Hummels wird auf Instagram kritisiert

Zu ihrem Posting finden sich etliche Kommentare, die die Unsicherheit von Cathy Hummels nicht nachvollziehen können. So schreibt ein Follower: „Es ist irgendwie so schade, dass sich bei dir fast alles um dein Aussehen dreht, obwohl du eigentlich genau das Gegenteil vermitteln möchtest“ und „Ich sehe da keinen Ausschlag... du bist immer so unruhig, habe ich das Gefühl. Noch nicht angekommen und zufrieden. Deine Texte sagen das zumindest. Genieße doch einfach den Sommer.“

Moderatorin Cathy Hummels zeigt auf Instagram öffentlich ihr Hautproblem. Sie hat eine Gesichtscreme nicht vertragen und war dadurch verunsichert. Viele Follower verstehen ihre Selbstzweifel nicht. © Screenshots: Instagram/ cathyhummels

Demnach empfinden viele Follower, dass es mehr gebe, als sich ständig mit dem Aussehen zu beschäftigen. Dennoch scheint es für Cathy Hummels ein großer Schritt gewesen zu sein, mit einer, wenn auch vermeintlichen Unsicherheit, an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Hauptsache ist, dass sie sich mit allem wohlfühlt.

Grund zur Freude hat die Moderatorin jedenfalls. Ihr Bruder und sein Partner sind Väter geworden und Cathy Hummels jetzt stolze Tante. Verwendete Quellen: Instagram/ cathyhummels