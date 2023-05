Während der Salbung: Darum versteckt sich König Charles III. hinter einem Sichtschutz

Vor allen verborgen

Die Krönung von König Charles III. ist in vollem Gange. Einen Programmpunkt der Zeremonie bekam die Öffentlichkeit aber nicht zu sehen: die Salbung des neuen Königs.

London – Gerade blickt die ganze Welt nach London und Millionen von Briten und internationalen Royals-Fans verfolgen die Krönung von König Charles III. (74) in der Westminster Abbey. Nach einer feierlichen Prozession vom Buckingham Palace in die Kirche, mehreren Gesangseinlagen des Chors und dem Schwur des neuen Monarchen auf die Bibel steht mit der Salbung ein besonders zentraler Teil der Zeremonie an.

Krönung von König Charles III.: Darum ist die Salbung geheim

Während Zuschauer und Gäste die anderen Programmpunkte des Tages (Hier alle Bilder, Updates und Infos zur Krönung von Charles III. im Live-Ticker) hautnah miterleben können, blieb die Salbung ein Geheimnis. Mit kunstvoll bestickten Sichtwänden, auf denen unter anderem Kreuze, sowie ein Baum und Engel abgebildet sind, wird König Charles III. von der Öffentlichkeit gänzlich abgeschirmt. Was in diesen verborgenen Augenblicken geschieht, weiß außer dem Monarchen und dem Erzbischof von Canterbury niemand.

Seine zeremonielle Robe hat Charles abgelegt und zieht sich nur in einem weißen Hemd hinter dem Sichtschutz zurück, während der Chor „Zadok the Prist“ von Georg Friedrich Händel anstimmt. Der Grund dafür, dass dieser Teil der Krönung im Verborgenen geschieht, dürfte die immense Wichtigkeit der Salbung sein. Denn sie ist der heiligste Moment des Tages, in dem rituell die Macht an den neuen König übertragen wird – ein besonders persönlicher Programmpunkt, von dem die Öffentlichkeit genau deswegen ausgeschlossen wird.

Charles III. ist keineswegs der erste Monarch, der im Geheimen gesalbt wird – bei Queen Elizabeth II. und sämtlichen britischen Königen davor, geschah die Salbung ebenfalls hinter Sichtwänden. Für seine Krönung muss König Charles III. zudem auf einen Spickzettel zurückgreifen. Verwendete Quellen: BBC, tagesschau.de

