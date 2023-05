Vom „Rottweiler“ zur Queen Consort – Camillas weiter Weg zur Krone

1 / 20

Camilla (75) wurde am 17. Juli 1947 in London geboren. Sie wuchs auf dem Land in East Sussex auf. Gemeinsam mit ihren Geschwistern Annabel Eliot (74) und Mark Shand (62, † 2014) verlebte sie offenbar eine unbeschwerte Kindheit. In der Schule soll sie keine Ambitionen gehabt haben und sie habe auch keine Universität besuchen wollen. Es heißt, sie hätte nur einen Mann aus der Upper Class gewollt, was sich in ihrer ersten Ehe mit Andrew Parker Bowles (83, verh. 1973–1995) auch erfüllte. Das Bild zeigt sie 2006 mit ihrem Vater Major Bruce Shand Wiltshire. © ZUMA Wire/Imago