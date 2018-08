„Völlig unangebracht“ - Cathy Hummels schockt Fans mit Outfit zur Taufe von Baby Ludwig am Tegernsee

Cathy Hummels (30) Selbstinszenierung auf Instagram kennt keine Grenzen. Beinahe täglich postet sie freizügige Fotos von sich. Jetzt zeigt sie Bilder von der Taufe ihres Söhnchens Ludwig.

Tegernsee - Mit den Worten „Ein ganz besonderer Tag für meinen kleinen Wal ... Let‘s get the party started“ leitete Cathy Hummels eine kleine Bilderserie zur Taufe von ihrem Baby Ludwig auf Instagram ein. Und eine Party wurde die Veranstaltung wirklich.

Cathy zeigt sich im knallbunten Hippie-Kostüm, es wird ausgelassen gefeiert, Luftballons in den Himmel entlassen und abends wild getanzt, wie die stolze Mama in ihren Instagram-Storys zeigt.

Die Tauffeier, die am Tegernsee stattfand, stand ganz unter dem Motto „Wal“. So nennt die Ehefrau von Mats Hummels (29) ihren Sohn liebevoll. In den Storys sieht man eine aufwändig gestaltete Wal-Torte und ganz viele blau-weiße Farben. Eine kunterbunte Cathy Hummels sticht heraus.

„Sieht aus wie ein Faschingskostüm mit diesem Kopfschmuck“

Die Fans finden diese Art von Taufe jedoch „sehr seltsam“. Neben einigem Lob musste Cathy Hummels ebenfalls mal wieder ganz schön viele Negativkommentare über sich ergehen lassen. Die Fans regen sich nämlich nicht nur über den Umstand auf, dass Luftballons in den Himmel geschickt werden und damit die Umwelt verschmutzt werde, sondern ganz besonders auch über das Outfit der 30-Jährigen.

„Mein kleiner Fünfjähriger fragte mich gerade, ob ich einen Indianer anschaue. Nicht böse gemeint, aber war sehr lustig!“, spottete ein Fan, während ein anderer findet: „Mir gefällt das Outfit leider gar nicht. Sieht aus wie ein Faschingskostüm mit diesem Kopfschmuck. Sorry!“ Die meisten sind sich einig, dass „das Outfit nicht besonders passend zu Anlass und Motto“ sei und insgesamt die ganze Party „schon sehr grenzwertig für eine Taufe“. Ein User trifft mit seinem Kommentar ins Schwarze: „Den Bildern nach könnte man meinen, es ist Cathys Junggesellinnen-Abschied.“

Cathy Hummels ist Kritik gewohnt

Für den Umgang mit Baby Ludwig musste Cathy Hummels schon in der Vergangenheit viel Kritik einstecken. Beispielsweise, als sie ein Foto mit ihm und ihrem Mann Mats in der prallen Sonne postete oder nachdem sie ihn vor einen Laptop setzte und ihm im Alter von nur wenigen Monaten einen Kinderfilm vorspielt e. Laut eigenen Aussagen lässt sich die Spielerfrau jedoch nicht mehr von ihren Kritikern verunsichern.

