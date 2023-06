Versteckspiel vorbei? Iris Klein zeigt ihren neuen Lover „Mr. T“

Von: Melanie Habeck

Teilen

Im April hat Iris Klein ihren neuen Freund kennengelernt. Ein gemeinsames Foto gab es bisher nicht. Jetzt zeigt sie im Netz jedoch den Mann, der sie seit Wochen wieder glücklich macht.

Mallorca – Das Liebesleben von Iris Klein (56) hat in diesem Jahr für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Mit ihrem Noch-Ehemann Peter Klein (56) lieferte sie sich nach der Trennung einen erbitterten Rosenkrieg. Seit Kurzem ist die TV-Bekanntheit aber wieder megahappy: Sie hat einen neuen Freund – und den will sie jetzt offenbar nicht mehr verstecken!

Auf dem Motorrad: Iris Klein postet erstes Bild mit neuem Freund

Iris Klein schwärmte in den vergangenen Tagen immer wieder eifrig von ihrem neuen Freund: Zwei Meter groß sei der Gute und habe einen wahnsinnigen Humor. Auch die Tatsache, dass ihr neuer Partner offenbar ein deutlich besserer Lover als ihr Ex Peter sei, durften ihre Fans bereits erfahren. Beim Namen ihres Angebeteten zeigte sich die Mutter von Daniela Katzenberger (36) hingegen deutlich bedeckter: Sie taufte ihn kurzerhand auf den mysteriösen Namen „Mr. T“. Auch auf ein Foto musste ihre Community bisher vergeblich warten.

Ob Iris Klein diese Fotos kennt? Peters Vertraute Yvonne Woelke in Halterlosen und High Heels Fotostrecke ansehen

Doch nun scheint Iris Klein von ihrem Liebesglück so übermannt zu sein, dass sie keine Lust mehr auf das Versteckspiel hat. In einer Instagram-Story kuschelt sie sich verliebt auf einem Motorrad an den Fahrer. Ihr verschmitztes Grinsen und ein blaues Herz-Emoji verraten: Dieser Mann macht sie mächtig glücklich. Bis auf einen schwarzen Hoodie und einen Motorradhelm können Iris‘ Follower noch nicht viel von „Mr. T“ erkennen, doch mit etwas Glück ist dieses Foto der Startschuss für viele weitere Turtelbilder.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Trotz neuem Liebesglück mit „Mr. T“: Iris Klein hat immer noch Stress mit Ex Peter

Iris Klein kennt ihren neuen Freund seit Ende April. Die beiden sind sich auf einem Parkplatz über den Weg gelaufen. „Eigentlich war es kein guter Zeitpunkt in meinem Leben, denn ich war ja noch viel zu verletzt“, erklärte die Wahl-Mallorquinerin vor Kurzem in der BILD-Show „Zuckerbrot und Peitsche“. Doch nachdem ihr „Mr. T“ mit den Einkaufstüten geholfen hatte, lud er sie prompt auf einen Kaffee ein – und schon war es um Iris geschehen!

Seit April ist Iris Klein wieder frisch verliebt und hat bereits einige Details über den ominösen „Mr. T“ verraten. Nun zeigt sie sich auf Instagram auch das erste Mal mit ihrem neuen Freund. © Instagram/iris_klein_mama_; Instagram/iris_klein_mama_

Iris‘ Noch-Ehemann Peter Klein ist von der neuen Liebe jedoch noch nicht so richtig überzeugt, wie er kürzlich auf Instagram andeutete. „So groß scheint das neue Glück nicht zu sein, wenn man es für notwendig hält, die letzten Monate wieder aufzurollen“, ärgert er sich darüber, dass Iris trotz ihrer neuen Beziehung immer noch munter über die Trennung redet. Verwendete Quellen: Instagram/iris_klein_mama_