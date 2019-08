Veronica Ferres: Erster öffentlicher Auftritt von Tochter Lilly (18) - und der hat es in sich

Veronica Ferres hielt ihre Tochter Lilly lange geheim. Vor wenigen Wochen erst postete die stolze Mama ein Foto ihrer Tochter. Jetzt folgte der 1. Auftritt der 18-Jährigen auf dem Roten Teppich. Und was für einer!

Update vom 12. August: Gerade erst teilte Veronika Ferres erstmals ein Foto ihrer Tochter Lilly mit der Öffentlichkeit, jetzt folgte der erste öffentliche Auftritt der 18-Jährigen - und das gleich in Hollywood.

Anlass für den ersten Red-Carpet an der Seite ihrer Mama war ein Screening des Kurzfilms "Malou", in dem auch Lilly eine Rolle spielt. Zusammen mit dem Produzenten Patrick Mölleken und Regisseur Adi Wojaczek stellten die Ferres-Frauen das Drama beim "Oscar-Qualifying 15th HollyShorts Film Festival" in Los Angeles vor. sieht ganz so aus, als würde die Promitochter in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten wollen.

+ Lilly Krug bei ihrem ersten großen öffentlichen Auftritt © Screenshot RTL

Veronica Ferres zeigt Tochter (18), die ihr sehr ähnlich sieht - Darum hat sie Lilly so lange versteckt

News vom 3. Juli 2019: Es war DIE Knaller-News: Veronika Ferres (54) und Martin Krug (49) haben eine unglaublich hübsche Tochter. Ein Foto von Mama und Lilly hatte die Schauspielerin auf ihrem Instagram-Account geteilt. Die Fans reagierten prompt auf diesen Schnappschuss aus der Turnhalle.

18 Jahre lang hatte Veronica Ferres ihre Tochter Lilly vor den Augen der Öffentlichkeit beschützt. Kaum einer wusste von ihrer Tochter oder hatte ein Foto in der Boulevardpresse gesehen. Warum lüftet Ferres nun das Geheimnis?

Lilly Krug ist die gemeinsame Tochter von Veronica Ferres und Martin Krug. Die beiden heirateten 2001, als Ferres bereits mit Lilly schwanger war. 2008 trennte sich das Paar. Die Scheidung folgte 2010.

„Es war ein ganz ganz schwerer Kampf“: Veronica Ferres wollte Lilly beschützen

Veronica Ferres wollte ihre Tochter Lilly von Anfang an beschützen, sie kann sich noch gut an die Zeit nach der Geburt erinnern.

„Es war ein ganz ganz schwerer Kampf. Am Anfang sind uns die Fotografen hinterhergelaufen“, sagt Veronica Ferres in einem RTL-Interview. Um Lilly zu schützen, sei sie auch schnell davongelaufen oder hat sich oft mit einem Stück Stoff geholfen. „Hab die Windel übers Gesicht geworfen im Kinderwagen“, erzählt Ferres gegenüber RTL.

Die Neugier blieb nach ihren eigenen Angaben weiter bestehen, doch Ferres setzte sich zur Wehr. Da ihr das unversehrte Aufwachsen der Tochter sehr wichtig gewesen sei, hätten sie das „juristisch untersagt“.

„Wenn sie 18 Jahre alt ist, kann sie selber entscheiden, was sie möchte. Und das überlegt sie sich gerade“, erklärt Ferres weiter. Der Zeitpunkt, ein Foto von der Tochter Lilly zu posten, war also bewusst gewählt. Lilly Krug hat ihr internationales Abi in der Tasche und ihren 18. Geburtstag gefeiert.

Veronica Ferres zeigt öffentlich ihre Tochter (18) - sie sieht ihr sehr ähnlich

Unsere News vom 21. Juni 2019:

München - Was schenkt man seiner Tochter am besten zum 18. Geburtstag? Wenn man ein großer Star ist, könnte die Antwort lauten: Ein Instagram-Posting!

So hat es jetzt zumindest Veronica Ferres (54) gemacht. „Happy Graduation & Happy 18th Birthday! Ich bin unglaublich stolz auf dich“, schrieb sie auf ihrem offiziellen Instagram-Account. Und postete ein Zweier-Foto von ihr mit ihrer Tochter. Dazu Hashtags wie „proudofyou“ und „youareamazing“. „Stolz auf dich“ und „Du bist erstaunlich“.

Die junge Frau ist ihrer Mama wie aus dem Gesicht geschnitten. Aber nicht nur das fällt den Followern auf. „Bisher hast Du keine Fotos von Lilly gepostet, oder? Sie ist ganz bezaubernd“, lautet ein Kommentar. Laut Bild habe sie ihre große Tochter bisher nicht in der Öffentlichkeit gezeigt. Lilly heißt Krug mit Nachname - sie ist die gemeinsame Tochter von Veronica Ferres mit Produzent Martin Krug (49).

Veronica Ferres zeigt Tochter Lilly Krug - Die Ähnlichkeit ist groß

Lilly Krug bekommt allerhand Komplimente ab - einige bemerken auch die Ähnlichkeit zu Veronica Ferres. „Ganz die Mama“ schreiben gleich mehrere Fans. „Die Ähnlichkeit ist der Hanmer“, eine weitere Followerin.

Auch verschiedene Promis reagieren. „Happy Birthday beautiful Lilly“, schreibt Viktoria Lauterbach. „Happy birthday... 2 beauties“, findet Frauke Ludowig. „Was für eine wunderschöne Tochter!!“, schwärmt Alina Merkau.

Video: Veronica Ferres - Insta-Post mit Tochter Lilly

Veronica Ferres: Tochter Lilly Krug schreibt „Ich liebe dich“

Eine Followerin holt zu einer schönen Lobeshymne aus: „Sie haben wundervolle Arbeit geleistet, als Mensch, Schauspielerin und wie man sieht, auch als Mama. aus Liebe zu Ihrem Kind haben Sie ihre Tochter aus den Medien rausgehalten. Das finde ich absolut richtig so! Nun ist sie volljährig, und damit kann sie selber entscheiden. Damit haben Sie Ihrer Tochter wohl das grösste Geschenk gemacht, dass man sich als Kind eines Promis erhalten kann. Davon könnten sich so einige eine Scheibe abschneiden. Menschen wie Sie braucht das Land!!!“

Und auch Lilly selbst meldet sich zu Wort. „Ich liebe dich“, schreibt sie unter Mamas Posting - der Instagram-Account hat zwar keinen blauen Haken, scheint aber echt zu sein.

