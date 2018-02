Verona Pooth postet am Valentinstag ein Bikini-Foto, das so ziemlich alles zeigt

Die ehemalige Erfolgs-Moderatorin und Miss Germany Verona Pooth (49) hat einen Weg gefunden, kurzfristig mehr Aufmerksamkeit zu bekommen: Halbnackte Fotos ins Netz stellen.

Update 14.02., 9.30 Uhr: Ein neuer Tag, ein neuer sexy Post von Verona Pooth. Lasziver Blick, viel nackte Haut: Mit einem „good morning“ und einem „happy Valentine‘s Day“ grüßt die 49-Jährige ihre Fans auf Instagram aus Dubai. Regelmäßiges Bikini-Posting - erinnert ein bisschen an Sylvie Meis ...

So freizügig zeigt sich Verona Pooth im Netz

10 Sekunden Scrollen auf der Instagram-Seite von Verona Pooth reicht aus, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was der Moderatorin wichtig ist: Gutes Aussehen, Luxus, Urlaub, Make up und ein bisschen Familie. Zumindest spiegelt diese Aufzählung das wieder, was auf den vielen Fotos der einstig schönsten Frau Deutschlands zu sehen ist. Verona Pooth kratzt an der 50er Marke, trotzdem ist die zweifache Mutter und Ehefrau von Unternehmer Franjo Pooth (48) noch gut in Schuss. Beweis folgt hier:

✌ Beach time☀️☀️☀️ Ein Beitrag geteilt von VERONA (@verona.pooth) am Feb 12, 2018 um 12:42 PST

Der neueste Schnappschuss gewährt den gut 285.000 Fans bei Instagram tiefe Einblicke: Verona zeigt ihre üppige Oberweite und posiert dazu lächelnd mit dem Zwei-Finger-Peace-Symbol. Für diese Kurven muss die 49-Jährige schwitzen: Mehrmals die Woche zwingt sie sich ins Fitnessstudio, wo sie von ihrem Personaltrainer hart rangenommen wird, wie Videos und Fotos in den sozialen Netzwerken zeigen.

Das Leben im Rampenlicht fordert eben Opfer, das wissen auch andere B- und C-Promis aus Deutschland. Sophia Thomalla postete erst vor wenigen Tagen ein Foto ihres Hinterns im String, Moderatorin Laura Wontorra geriet in die Schlagzeilen, weil sie beim Karneval einen komischen Stab auf dem Kopf trug. Annemarie Carpendale hat ebenfalls erkannt, wie man Aufmerksamkeit generiert und zeigt sich gerade besonders oft im knappen Strandoutfit. Das „Busen-Bild“ gibt es hier.

Video: Verona Pooth - wunderschön ohne Fotofilter?

Matthias Kernstock

Rubriklistenbild: © Screenshot Instagram