Verona Pooth mit Nikolausmütze. Das ganze Outfit sehen Sie in dem Instagram-Posting unten.

Verona Pooth hat‘s mal wieder getan! Die Werbe-Ikone hat sich in ein extraknappes Outfit geworfen, das die Fans begeistert.

Verona Pooth hat sich für ein Shooting in ein knappes Nikolaus-Kostüm geschmissen.

hat sich für ein Shooting in ein knappes Nikolaus-Kostüm geschmissen. An ihrer Seite: Heino .

. Die Fans zeigen sich von den Aufnahmen begeistert.

Bad Münstereifel - Verona Pooth (51) ist für ihre knappen Outfits berühmt und berüchtigt. Da ließ sie natürlich auch in der Vorweihnachtszeit nicht die Chance verstreichen, sich in einen stoffarmen Fummel mit Jahreszeit-Bezug zu schmeißen. Mit Mütze und Nikolaus-Outfit war sie in Bad Münstereifel (NRW) zu Gast. Und dort nicht alleine: Schlager-Star Heino trat mit ihr auf. Die beiden posierten für ein Back-Shooting und flanschten eifrig mit ihren Händen durch Schüsseln mit Teig.

Verona Pooth begeistert Fans - „Verönchen Du bist die heißeste Weihnachtsfrau ever“

Natürlich musste die Werbe-Ikone und Influencerin (545.000 Follower) das auch bei Instagram mit Fotos und Videos dokumentieren. Zur Freude ihrer Fans. „Wow... Bist ja ein ganz schön sexy Nikolaus“, „Verönchen Du bist die heißeste Weihnachtsfrau ever“ und „Wow...das ist aber eine süße Nikoläusin“, schreiben die.

Offenbar postete sie die Aufnahmen mit Verspätung - denn sie wünscht den Nutzern „Alles Liebe zum Nikolaus“, obwohl der 6.12. doch schon zwei Wochen vorbei war zum Zeitpunkt des Postings.

Ein Follower wird beinahe poetisch: „Unbeschreibbar schön, man kann es einfach nicht in Worte fassen. Es geht einfach nicht, es gibt kein Wort oder Beschreibung für so viel Schönheit.“

Verona Pooth: Fan meckert über Heino

Ein anderer Nutzer hingegen meckert. „Gruseliger blonder Typ neben dir“, findet er. „Das ist Heino“, klärt Verona Pooth persönlich auf. „Ja, eben ...“, meint der Nutzer in dem skurrilen Wortwechsel.

„Guck mal, wie schick wir aussehen“, schwärmt Verona Pooth dann auch in einem kurzen Video mit Heino gemeinsam. Die gesammelten Werke sehen Sie durch Wischen am Smartphone oder durch Klick auf die Pfeile.

Kürzlich musste Verona Pooth auch Kritik hinnehmen - ihr Outfit bei einer Spendengala war manchen zu unangemessen. Und als sie mit einem verboten kurzen Kleid aus einer Limousine stieg, spekulierten manche, sie hätte auf Unterwäsche verzichtet.

lsl.