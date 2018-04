Freizügiges Foto von Verona Pooth: Ob das so gewollt war?

Immer wieder gerne postet Verona Pooth Bilder, auf denen sehr viel Haut zu sehen ist. Ob ihr neues Bikinifoto so geplant war, ist fraglich.

Going - Wie die meisten Stars und Sternchen ist auch Verona Pooth im Selfie-Fieber. Kaum ein Tag vergeht, an dem sie nicht ihre Fans mit Bildern versorgt. Gerne auch freizügig, schließlich kann sich ihr Körper auch mit 50 Jahren noch sehen lassen. Für das neueste Bikini-Selfie positionierte sich die Werbeikone im Badezimmer eines Biohotels in Österreich und knipste in einen Spiegel. Von vorne: perfekte Pose vor goldfarbenem Waserhahn, erstklassiges Selfie. Ihre Rückseite im Spiegel fällt weniger vorteilhaft aus: Die weiße Bikinihose wirft Falten, sitzt nicht wirklich, auch die Pose könnte schmeichelhafter sein.

Ein Beitrag geteilt von VERONA (@verona.pooth) am Mär 30, 2018 um 6:36 PDT

Die meisten ihrer Fans feiern sie trotzdem. „Mach doch noch mal so einen heißen sexy Kalender, wie du schon früher mal hattest!! Ich habe sie alle gehabt, die waren einfach ein Augenschmaus“, kommentiert ein User. „Da weiß man gar nicht, wo man zuerst hinschauen soll“, findet ein anderer. „Warum hab ich die gleiche Figur wie du, obwohl ich erst 28 bin?!?“, beklagt sich ein weiterer Fan.

