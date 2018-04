Fans entsetzt über seltsames Oben-ohne-Selfie: Wo sind Verona Pooths Brüste?

Kaum eine Woche vergeht ohne ein heißes Foto von Verona Pooth, das jede Menge nackte Haut zeigt. Aber das aktuelle Selfie auf Instagram sorgt bei ihren Fans für Enttäuschung.

Düsseldorf - Mit ihrer tollen Figur begeistert Verona Pooth regelmäßig ihre Fans. Erst in der vergangenen Woche hatte die Moderatorin, die in zwei Wochen ihren fünfzigsten Geburtstag feiert, ein Bikini-Selfie auf Instagram gepostet und damit zahlreiche Komplimente geerntet.

Ganz anders dieser Schnappschuss der 49-Jährigen. Auf dem Foto, das sie am 7. April auf Instagram postete, finden sich unter den insgesamt 239 Kommentaren (Stand: 16. April, 9.50 Uhr) ungewohnt viele negative Meinungen.

Ready for....✌ Ein Beitrag geteilt von VERONA (@verona.pooth) am Apr 7, 2018 um 3:17 PDT

Das Foto zeigt Verona Pooth offenbar oben ohne. Ihre Brüste werden von ihren langen zerzausten Haar-Strähnen verdeckt. Doch wenn man genauer hinsieht, gibt es eigentlich gar nichts zu verdecken. Die Oberweite der knapp 50-Jährigen scheint verschwunden, und auch ihre Gesicht wirkt unnatürlich und fremd. Eine Photoshop-Panne? Das glauben zumindest ihre Follower.

„Wo sind die Hupen?“, fragt sich ein User. „Also dass man seinen Kopf verlieren kann, kennt man, aber dass man Brüste auch verlieren kann, war mir neu“, wundert sich ein anderer. „super schön. Aber irgendwie sind deine Brüste verschwunden“, so ein weiterer Kommentar.

Verona Pooth: So reagieren die Fans auf ihr Foto

Nicht nur ihre Brüste scheinen Photoshop zum Opfer gefallen zu sein. Auch das Gesicht der Moderatorin wurde bearbeitet, sind sich viele Fans einig: „Das nenne ich mal einen Photoshop-Fail...“, schreibt ein Follower. „Foto sieht so unnatürlich aus. Sorry, aber das passt nicht“ oder „Schade ... Was Botox und eine App anrichten kann. Unnatürlicher geht es fast gar nicht mehr!“ bedauern andere.

Viele erkennen die ehemalige Moderatorin kaum wieder. „Oh Gott, ich musste gerade überlegen: wer iss das?“, schreibt ein User. Ein anderer findet: „Man erkennt dich gar nicht mehr. Schade“.

Verona Pooth selbst kommentiert die Kritik ihrer Follower nicht. „Ready for...“, schrieb sie lediglich zu ihrem Foto und postete ein Kamera-Symbol dazu. Offenbar ist der Schnappschuss im Rahmen von Dreharbeiten entstanden.

