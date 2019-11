Verona Pooth hat ein Foto von sich im waffenscheinpflichtigen Bikini gepostet. Die Fan-Reaktionen dürften sie freuen.

Update vom 3. November 2019: Verona Pooth zeigt sich bei Instagram gerne und oft in knappen Outfits oder im Bikini. Klar, die 51-Jährige sieht auch tiptop aus, von Kopf bis Fuß. Doch zumindest in Sachen Bikini-Fotos setzt ein jetzt veröffentlichtes neue Maßstäbe. Der Hauch von Stoff, in dem sie auf einem Boot posiert, ist höchst spektakulär. Unterhalb ihres Halses setzt er ihre Oberweite in Szene und ist dort ebenso äußerst knapp geschnitten wie untenrum. Dazu kommen die auffälligen Ringe. Diagnose: waffenscheinpflichtig!

So oder so ähnlich sehen es auch ihre Fans. „Sehr cool der Bikini“, „Ein Wahnsinn“, „Verönchen Du hübsches Träumchen. Ein Körper wie gemalt“ und „Wat für ein Geschoss“, lauten Reaktionen.

Ein Follower bemüht ein eher merkwürdiges Kompliment: „Chica ich gebe dir 7 Sterne genau wie das Hotel in Abu Dhabi mehr geht nicht.“ Und manchen geht vor lauter Begeisterung gar die Rechtschreibung abhanden: „Was für eon Körper“.

Dazu gibt‘s sogar von mehreren Promis verzückte Reaktionen - etwa von den TV-Stars Angela Braun und Jennifer Knäble.

Verona Pooth präsentiert sich als „gestiefelte Katze“ - Fans drehen durch

Unser Artikel vom 29. Oktober 2019:

München - Immer wieder erfreut Verona Pooth ihre Fans mit tollen Fotos von sich. Jetzt präsentierte sie sich in ziemlich aufreizender Pose auf Instagram - erneut! Ihre Fans sind schwer begeistert.

„Die gestiefelte Katze! Miau“, schreibt Verona Pooth zu dem heißen Bild, das sie auf Instagram gepostet hat. Zu sehen ist die Werbe-Ikone in goldenen Stiefeln bis zum Knie und mit golden glitzernder Bluse. Die schwarze knappe Shorts (oder ist es ein extrem kurzer Minirock?) bringen die langen Beine von Verona Pooth besonders gut zur Geltung. Ihre Fans danken der 51-Jährigen den heißen Post mit sehr enthusiastischen Kommentaren.

Verona Pooth als „gestiefelte Katze“ - Fans sind begeistert

Auf die „gestiefelte Katze“ reagieren viele Follower einfach mit einem schlichten „Miauuuu“. An anderer Stelle wird gefordert, dass das „Miau“ noch gesteigert wird: „Anstatt miau ... wow!“. Auch „Hot“ liest man nicht nur einmal in den Kommentaren. „Toll siehst du aus, Verona“ und „Cute Beauty“ sind weitere Beispiele für die positiven Reaktionen der Follower. Ein Fan kommentiert Verona Pooths Post mit den Worten: „Verönchen, du Hübsche! Ach, bist einfach klasse!“.

Besonders angetan haben es den Fans die heißen Stiefel von Verona Pooth, in denen ihre langen Beine stecken: „Was für ein sexy Zuckerhase! Tolle sexy lange Beine!“, schreibt ein Follower. Und ein anderer Fan findet: „Du siehst mit den Schuhen so krass schön aus. Trag die mal öfter!“ Und in einem weiteren Kommentar heißt es schlicht: „Geile Stiefel, geile Strumpfhose“. Ein Fan ist der Ansicht, dass Verona Pooth „immer tiptop“ aussieht und wünscht sich: „Ich möchte auch dieselben Stiefel haben ...“ Und ein Follower findet es einfach nur „herrlich, dein Outfit!“.

Mit dem heißen Foto heizt die Werbe-Ikone nicht zum ersten Mal eine Diskussion über ihre Beine an, die Verona Pooth gerne mal zur Schau stellt. Doch so positiv wie zu ihrem aktuellen Post fallen die Reaktionen nicht immer aus. So zeigte sich Verona Pooth schon früher recht aufreizend und erntete dafür durchaus auch Kritik.

Verona Pooth in aufreizender Pose - Fans können sich kaum halten

Das heiße Foto von Verona Pooth scheint den einen oder anderen zu animieren, der Werbe-Ikone seine Liebe zu gestehen. So schreibt ein Fan: „Ich liebe dich, Süße. Sexy Fotos!“ Ein anderer geht noch weiter und findet noch mehr Worte, um seiner Liebe zu Verona Pooth Ausdruck zu verleihen: „Wonderful! Ich wünsche Dir, meiner größten Liebe, ein wunderschönes Wochenende. Meine Liebe zu Dir ist unendlich!“

Mit ihrem aufreizenden Look scheint Verona Pooth alles richtig gemacht zu haben. Denn selbst der Kommentar „Können Sie auch mal ‚anständig‘?“ eines Followers, ist nicht wirklich als Kritik zu verstehen.

