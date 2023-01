Vermögen von Daniela Katzenberger – so viel Geld hat die Frau von Lucas Cordalis

Geschäftsfrau und TV-Star

Daniela Katzenberger – blond, beliebt und bestbemittelt. Wie vermögend die Frau von Lucas Cordalis tatsächlich ist, lässt sich einschätzen. Lesen Sie hier, wie viel Geld die „Katze“ hat.

Dass Daniela Katzenberger anfangs kaum jemand ernst nehmen wollte, scheint aus dem Gedächtnis der Katzen-Fans verpufft zu sein. Spätestens heute sollten alle wissen, dass die Blondine aus Ludwigshafen, die seit 2016 mit Dschungelcamp-Finalist Lucas Cordalis verheiratet ist, eine smarte Geschäftsfrau, ein beliebter TV-Star und auch eine Power-Performerin ist. Viele Unternehmen würden einiges dafür tun, um Daniela Katzenberger als Werbegesicht für sich zu gewinnen.

MANNHEIM24 verrät, wie viel Geld Daniela Katzenberger tatsächlich hat.

Natürlich geht Daniela Katzenberger es seit der Geburt ihrer Tochter „etwas ruhiger“ an, doch hat in den TV–Formaten an Beliebtheit ganz und gar nicht verloren. Finanzielle Sorgen muss sie sich wohl nicht machen. (mad)