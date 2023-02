Verfolgungsjagd mit Polizei: Bei Laura Müller und dem Wendler spielen sich wegen Baby bizzare Szenen ab

Von: Lukas Einkammerer

Michael Wendler und Laura Müller werden Eltern. Doch seit sie die freudigen Nachrichten verkündet haben, werden der Schlagerstar und seine Frau in den USA von Paparazzi belästigt.

Cape Coral, Florida – Am 6. Februar verkündeten Michael Wendler (50) und Laura Müller (22) in den sozialen Medien, dass sie nach zweieinhalb Jahren Ehe den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Halten sich der Schlagerstar und seine junge Frau seit ihrem Umzug in die USA sonst eher bedeckt, hat die Nachricht von Lauras Schwangerschaft viele Spekulationen ausgelöst – und in ihrer Wahlheimat die Paparazzi auf den Plan gerufen.

„Verfolgungsjagd endete heikel“: Schlagerstar Michael Wendler von Paparazzi verfolgt

Seit sie ihren Wohnsitz nach Cape Coral im US-Bundesstaat Florida verlegt haben – nachdem Michael Wendler wegen fragwürdigen Aussagen zur Corona-Pandemie unter scharfe Kritik geraten war – ist es still um die Wendlers geworden. Laura Müller teilt bei Instagram zwar vereinzelte Einblicke in das neue Leben des kontroversen Paares, so tief blicken lassen wie mit dem Schwangerschafts-Posting haben die beiden aber lange nicht mehr. Keine Überraschung also, dass sie damit ins Visier der Paparazzi geraten sind.

Nachdem ein Fan vor wenigen Tagen bereits behauptet hatte, das Babygeschlecht von Michael Wendler und Laura Müller zu wissen, äußerte sich der Schlagerstar gegenüber t-online.de nun zu den ungemütlichen Vorfällen, die sich in seinem neuen Zuhause derzeit ereignen. „Wir werden und wurden zum wiederholten Male von Paparazzi belagert“, erklärt er, „die letzte Verfolgungsjagd durch Cape Cola endete heikel.“ Er habe dabei sogar die Polizei um Hilfe bitten müssen – und schließlich habe sich der Fotograf aus dem Staub gemacht.

Die Geschichte der Paparazzi Zwar geraten sie häufig unter Kritik für ihre oftmals extremen Arbeitsweisen, dennoch gehören die Paparazzi heute so untrennbar zur Promiwelt wie die Stars selbst. Die Ursprünge des Berufsfeldes reichen bis ins Jahr 1958 zurück, als der italienische Fotograf Tazio Secchiaroli in Rom einen Schnappschuss des ägyptischen Königs Farouk aufnahm. Diese neue Art der Promi-Fotografie grenzte sich damals deutlich von den inszenierten Bildern ab, die in Magazinen bis dahin verwendet worden waren. Secchiarolis Arbeit diente dem Filmproduzenten Federico Fellini später als Inspiration für seinen Streifen „La Dolce Vita“ (1960). Er gab der darin vorkommenden Figur des Nachrichtenfotografen den Namen „Paparazzo“ – und legte damit den Grundstein für eine bis heute bestehende Industrie. (Quelle: medium.com)

„Alles andere ist Spekulation“: Schlagerstar Michael Wendler räumt mit Babygeschlecht-Gerüchten auf

Auch tausende Kilometer von Deutschland entfernt, kann man sich als Promi der Öffentlichkeit nur schwer entziehen – was Michael Wendler und Laura Müller, die ihr Familienglück auf OnlyFans vermarkten, nun offenbar am eigenen Leib zu spüren bekommen. Das Geheimnis um das Babygeschlecht wollen sie trotz solcher Paparazzi-Begegnungen aber noch für sich behalten.

„Alles andere ist Spekulation“, räumt der Ex-DSDS-Juror gegenüber t-online.de mit den Behauptungen, sie erwarten einen Jungen, auf und betont im Gespräch mit dem Nachrichtenportal auch: „Wir schaffen uns wundervolle Momente und genießen die Schwangerschaft zusammen.“

Seitdem Michael Wendler und Laura Müller im Oktober 2018 ihre Beziehung bekannt gegeben haben, hat das Paar für etliche Schlagzeilen gesorgt – von ihrem beachtlichen Altersunterschied bis hin zur Umsiedlung in die USA und Lauras OnlyFans-Karriere. Dass der Vater von Adeline Norberg (20) nun erneuten Nachwuchs bekommt, ruft gemischte Meinungen hervor. Viele Reaktionen auf die Schwangerschaft von Michael Wendlers Frau Laura Müller fallen positiv aus – ebenso viele hingegen sehr negativ. Verwendete Quellen: t-online.de, medium.com