Vanessa Mai heizt Fans mit freizügigem Foto an

Viel hat Vanessa Mai auf ihrem neuen Instagram-Post nicht an. „Heißer als der Mai“, finden ihre Fans und sind begeistert von dem freizügigen Foto.

Berlin - „Ein besonderer Grund, warum ich den Sommer liebe: Openair-Konzerte“, schreibt Schlagerstar Vanessa Mai (26) zu ihrem aktuellen Foto auf Instagram. Bereits mehrere Auftritte unter freiem Himmel hatte die 26-Jährige in den vergangenen Wochen. Ihre Fans lieben den Sommer nicht nur wegen ihrer Open-Air-Konzerte, sondern mindestens genauso wegen der freizügigen Outfits, die ihr Idol bei den Shows trägt. Ein schöner Rücken kann auch entzücken, dachte sich die Sängerin offenbar. Auf dem Bild ist sie von hinten auf einer Bühne zu sehen. Sie trägt obenrum nicht mehr als eine Art Bustier oder Bikinioberteil.

Ihren knapp 350.000 Followern gefällt der Anblick. „Heißer als der Mai“, „wunderschön“ oder „hot“ ist in den 235 Kommentaren (Stand: 28. August, 10 Uhr) zu lesen. Knapp 20.000 User haben auf „Gefällt mir“ geklickt. Anlass für das Foto ist wohl auch Vanessa Mais Auftritt am kommenden Freitag (31. August) bei der Schlagernacht unter freiem Himmel in Köln. Wie freizügig dann ihr Outfit sein wird, darauf dürfen ihre Fans gespannt sein.

Vanessa Mai spielt mit ihrem heißen Image

Vanessa Mai spielt bewusst mit ihrem sexy Image. Im ZDF-Fernsehgarten rutschte ihr kürzlich „zufällig“ ihr Shirt hoch. Und auch bei einem Auftritt in München ließ Mai laut tz.de* tief blicken.

Im Frühjahr dieses Jahres machte die 26-jährige Sängerin nach einem schweren Bühnenunfall Schlagzeilen. Eine Hebefigur ging damals bei einer Konzert-Probe in Rostock schief, mit fatalen Folgen. Im Anschluss mussten einige Auftritte ihrer „Regenbogen“-Tournee wegen schwerer Verletzungen am Rücken abgesagt werden. Inzwischen steht die Schlager-Prinzessin aber wieder fit auf der Bühne.

