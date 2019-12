Vanessa Blumhagen im ungewöhnlichen Look - Eine andere Promi-Frau trägt Ähnliches

Vanessa Blumhagen ist in Weihnachtsstimmung. Das spiegeln auch ihre auffälligen Looks im Dezember wider. Blumhagen macht sich deshalb Gedanken über ihr Alter.

Vanessa Blumhagen hat eine Vorliebe für tiefe Ausschnitte

In der Vorweihnachtszeit gibt es an der Moderatorin viel zu sehen

Ruth Moschner teilt eine Entwicklung mit der Promi-Expertin

Berlin - Untenrum hält sich Moderatorin Vanessa Blumhagen gerne bedeckt. Dunkle Hosen oder lange Röcke verhüllen meist die Beine der Promi-Expertin. Doch obenrum, da ist bei Vanessa Blumhagen so einiges los. Immer wieder zieht die 42-Jährige mit tiefen V-Ausschnitten die Aufmerksamkeit auf sich.

Nicht nur viel Haut, sondern auch viel Bling Bling zeigt Blumhagen bei ihrem weihnachtlichen Outfit. Mal wieder ist in der oberen Körperhälfte der Journalistin vieles zu begutachten, während sie als Unterteil eine schlichte Jeans gewählt hat. Diese Diskrepanz ist auch Blumhagen selbst nicht entgangen. „Ich hab obenrum schon mal die Weihnachtsdeko rausgeholt,“ schreibt Blumhagen zu ihrem Instagram-Post von Anfang Dezember.

Vanessa Blumhagen in freizügigem Glitzer-Shirt

Auf dem Foto, das in Berlin am Spreeufer aufgenommen wurde, stolziert Vanessa Blumhagen am Ufer entlang. Vor dem grauen Hauptstadt-Himmel glänzt der auffällige Pullover der Autorin. Der silberne Stoff des Oberteils schmiegt sich eng an die Taille der 42-Jährigen. Die Puffärmel reichen bis zu den Handgelenken. Etwas kalt könnte es Vanessa Blumhagens im Dekolleté sein. Schließlich ist der stimmungsvolle Pullover tief ausgeschnitten.

In der Vorweihnachtszeit sollte es überall schimmern und blinken, meint Blumhagen wohl. Zwei Tage nach dem Silbershirt strahlt die Moderatorin wieder im Bling-Bling-Look. Am 5. Dezember kramte Vanessa Blumhagen einen mit Pailetten bestickten Blazer aus dem Schrank. Sie sehe darin aus wie eine Zirkusdirektorin, sagt Blumhagen auf dem Weg zum Frühstücksfernsehen in ihrer Instagram-Story.

Vanessa Blumhagen hofft, ihre Vorlieben haben nichts mit dem Alter zu tun

Die beliebte Blumhagen-Kombination kommt auch hier zum Tragen: Schlichte schwarze Hose mit extravagantem Oberteil. Den bunten Blazer hat Vanessa Blumhagen vor zehn Jahren am Flughafen der mallorquinische Hauptstadt Palma gekauft. Außerdem schreibt die Journalistin zu ihrem Foto: „Zur Zeit stehe ich irgendwie auf Pailletten. Ich hoffe, das hat nichts mit dem Alter zu tun...“

Eine Vorliebe, die auch Moderatorin Ruth Moschner zu entwickeln scheint. „Oh Gott, ich bin auch grade Team Pailette! Demnächst gehe ich damit sicher auch in den Supermarkt...,“ lässt sie ihre ein Jahr jüngere Kollegin in den Kommentaren wissen. Noch stehen die beiden Mittvierzigerinnen auf Glitzer und Pailletten. Das solle auch so bleiben, wünscht sich ein User auf Vanessa Blumhagens Instagram-Account: „So lange es nicht der Leo-Look wird, ist alles gut! “