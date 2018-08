Nach zwei Monaten: US-Sänger Jonas und Bollywood-Star Chopra wollen heiraten

US-Sänger Nick Jonas und Bollywood-Star Priyanka Chopra wollen heiraten. Dabei kennen sich die beiden wohl erst zwei Monate.

Mumbai - "Künftige Mrs. Jonas. Mein Herz. Meine Liebe" schrieb Jonas am Samstag unter einem Foto des Paares im Internetdienst Instagram. Chopra veröffentlichte dasselbe Foto und kommentierte: "Vergeben... mit ganzem Herzen und ganzer Seele."

Am Samstag im Internet verbreitete Fotos zeigten das Paar bei einem Gebetsritual in Mumbai in traditionellen indischen Gewändern. Auch Chopras Eltern waren auf den Bildern zu sehen. Das Magazin "People" hatte im vergangenen Monat berichtet, der 25-jährige Jonas habe der elf Jahre älteren Schauspielerin nach nur zweimonatiger Beziehung einen Heiratsantrag gemacht.

Ein Beitrag geteilt von Nick Jonas (@nickjonas) am Aug 18, 2018 um 2:45 PDT

Priyanka Chopra gehört zu den größten Stars des indischen Kinos. Sie spielt zudem in der US-Fernsehserie "Quantico" mit und veröffentlichte Songs mit US-Musikern wie Pitbull und den Chainsmokers. Jonas machte schon als Kinderstar mit seinen zwei Brüdern als The Jonas Brothers Karriere. In der Vergangenheit war er mit Stars wie Miley Cyrus und Selena Gomez liiert.

Ein Beitrag geteilt von Priyanka Chopra (@priyankachopra) am Aug 18, 2018 um 5:38 PDT

AFP