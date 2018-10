US-Popsänger Jason Derulo musste Konzert in Prag absagen - doch dann flippen seine Fans aus

US-Popsänger Jason Derulo (29) musste Konzert in Prag absagen - doch dann flippen seine Fans aus.

US-Popsänger Jason Derulo (29) musste sein Konzert in Prag in letzter Sekunde absagen. Dann überrascht der Entertainer seine Fans mit einer spontanen Aktion.

Prag - US-Popsänger Jason Derulo hat in den sozialen Medien viel Zuspruch für seine Entscheidung erhalten, in Prag von einem Balkon aus für seine Fans zu singen. „Diese Balkon-Serenade hat das Zeug, legendär zu werden“, schrieb ein Fan bei Instagram, wo der Sänger ein Video der Aktion veröffentlicht hatte.

So überrascht US-Popsänger Jason Derulo seine Fans

Der Hintergrund: Ein Konzert des 29-Jährigen in einer Mehrzweckhalle in Prag musste am Donnerstagabend wegen technischer Probleme kurzfristig abgesagt werden - Derulo trat daraufhin spontan auf einen Balkon, um den vor der Halle wartenden Fans ein überraschendes Konzert zu geben.

Ein kompletter Auftritt soll nach Angaben der Veranstalter zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, Eintrittskarten behielten ihre Gültigkeit. Neben Derulo hatte an dem Abend auch das norwegische Duo Marcus & Martinus in der betroffenen Halle auftreten sollen.

