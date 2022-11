Unfall, Alter, Herzstillstand: Diese Stars sind 2022 gestorben

9 / 25

Anne Heche verstarb am 22. August im Alter von 53 an den Folgen eines Autounfalls. Bereits am 5. August war die Schauspielerin in Los Angeles mit hoher Geschwindigkeit in ein Haus gerast. Das Auto hatte Feuer gefangen. Anne Heche hatte ein schweres Hirntrauma erlitten und wurde kurze Zeit später für hirntot erklärt. Eine Blutuntersuchung hatte außerdem ergeben, dass die Schauspielerin zur Zeit des Unfalls Drogen im Körper hatte. Am 05. August wurden die lebenserhaltenden Maßnahmen beendet. © IMAGO/JAVIER ROJAS