UFC-Star steckt sich Bohrmaschine in Hose - plötzlich geschieht das blutige Unglück

Der UFC-Kämpfer Bryce Mitchell muss unfreiwillig eine Sportpause einlegen. Den Grund dafür teilt der Amerikaner seinen Fans per Twitter mit. Allein das Foto ist schockierend.

In den USA ist Bryce Mitchell (23) ein Star in der Mixed Martial Arts (MMA gemischte Kampfkünste) Kampfkunstszene. Der Vollkontakt-Kampfsport, eine Mischung aus Boxen, Ringen, Jiu Jitsu und weiteren Kampfsportarten gilt als gefährlich und brutal. Aufgrund seiner extremen Gewaltdarstellung ist MMA in Deutschland sehr umstritten.

UFC-Fighter Mitchell twittert blutverschmierte Boxershorts

Bryce Mitchell (23) tritt normalerweise bei den amerikanischen Ultimate Fighting Championship (UFC) an. Nun muss der Sportler eine Weile aussetzen. Den Grund für seine Auszeit verkündet Mitchell auf seinem Twitter-Kanal.

Die Nachricht ist schockierend, zumal eine blutverschmierte Boxershorts zu sehen ist. In einem Text beschreibt der Fighter, wie es zu diesem Horror-Foto kam. Dabei ist der 23-Jährige alles andere als zimperlich.

Horror-Unfall beim Heimwerken

„Eigentlich wollte ich heute trainieren gehen, aber ich hab meinen Hodensack halbiert“, beginnt Bryce Mitchell. Mitchell wollte ein Brett an der Decke montieren. Um die Hände frei zu haben, steckte er sich eine Bohrmaschine in den Hosenbund. Ein Fehler, denn die Maschine geht plötzlich los. Als Mitchell, nach seinen Angaben die Bohrrichtung der Maschine umdrehte, halbierte er sich seine Hodensack.

Ein Foto von seiner Verletzung wollte er nicht posten, schreibt er weiter. Allerdings zeigt er ein Foto von seiner Boxershorts mit dem Blutfleck.

