Überraschende Absage kurz vor der Hochzeit: Wer führt Meghan jetzt zum Altar?

Die Nachricht dürfte die Stimmung in der königlichen Familie betrübt haben.

Überraschende Wendung bei der royalen Hochzeit. Meghan Markles Vater hat angekündigt, nicht zu Hochzeit seiner Tochter zu kommen. Wer führt sie jetzt zum Altar?

London - Es gibt ein unerwartete Wendung bei der bevorstehenden Hochzeit zwischen Prinz Harry und Meghan Markle. Bevor sich das royale Paar am Samstag das Ja-Wort gegen wird, wird Meghan wohl von jemand anderem, als ihrem Vater zum Altar geführt werden müssen. Denn wie das Portal TMZ berichtet, wird Thomas Markle, der Vater der Braut, nicht zur Hochzeitszeremonie im Schloss Windsor erscheinen.

Meghans Vater will ihr nicht peinlich sein

Der 73-Jährige war in der letzten Zeit in die Schlagzeilen geraten, nachdem er Fotos von sich selbst an Paparazzis verkauft hatte. Diese Schlagzeilen und das damit verbundene Aufsehen sollen wohl jetzt auch der Grund dafür sein, dass er jetzt doch nicht bei der Trauung seiner Tochter dabei sein wird. Er wolle ihr und der königlichen Familie nicht peinlich sein.

Thomas Markle sagte dem US-amerikanischen Portal, dass er weder Meghan, noch der königlichen Familie Schaden zufügen wollte und den Verkauf der Bilder inzwischen tief bereut. Darüber hinaus soll der 73-Jährige vor sechs Tagen einen Herzanfall gehabt und sich anschließend selbst aus dem Krankenhaus entlassen haben, um an der Hochzeit seiner Tochter teilzunehmen.

Lesen sie auch: Experte sicher: So wird Meghan Markle nach der Hochzeit mit Prinz Harry heißen

Nach den jüngsten Entwicklung hat Markle sich aber nun doch dagegen entschieden. Deswegen stellt sich für viele Menschen weltweit erneut die Frage: Wer wird Meghan Markle am Samstag zum Altar führen?

fd