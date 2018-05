Überraschende Aussage über Helene Fischer: Katzenberger spaltet die Fans

Ein Instagram-Post von Daniela Katzenberger sorgt momentan für Aufsehen. Dort überrascht sie ihre Fans mit einer Aussage über Helene Fischer - und einen anderen Promi.

München - Manchmal fragt man sich ja schon, was Prominente so den ganzen Tag machen, wenn sie nicht vor der Kamera stehen. Dank Facebook und Instagram wissen wir das nun endlich. Denn dort lassen uns die Celebrities an ihrer Gedankenwelt teilhaben.

Dass das manchmal gar nicht so spektakulär ist, wie man sich das gemeinhin so vorstellt, das meinen vermutlich die Wenigsten. Doch offenbar kommt das ab und an mal vor.

Und was macht man an solch einer Stelle? Richtig, man erstellt einfach schnell eine kleine Umfrage und lässt die Fans abstimmen. Immerhin müssen ja unzählige Follower bespaßt werden.

Das dachte sich nun wohl auch Daniela Katzenberger und postete ein Bild auf Instagram. Genau genommen waren es zwei Bilder. Auf dem einen ist Schlager-Superstar Helene Fischer zu sehen, auf dem anderen die Moderatorin vom Sat.1-Frühstücksfernsehen Alina Merkau.

Beides zwei hübsche Frauen. Blond. Schönes Gesicht. Süßes Lächeln. Gemeinsamkeiten, die einen jetzt nicht zwingend direkt zum eineiigen Zwilling machen. Frau Katzenberger sah das aber etwas anders.

Die Reaktionen der Fans waren unterschiedlich

Die Selfmade-Millionärin behauptet auf Instagram, dass sich beide total ähnlich sehen würden und sprach sogar von Doppelgängerinnen: „Also, ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, aber ich finde dass sich die beiden total ähnlich sehen, oder? (Das sage ich übrigens schon immer, aber auf diesen Fotos sieht man es extrem) Was sagt ihr?“, so der Wortlaut in dem Post.

Die Hashtags #sexywomens und #doppelgänger sollten dem Ganzen etwas Nachdruck verleihen.

Die Reaktion der Fans war zwiegespalten. Auf der einen Seite fanden einige User, dass sich die beiden tatsächlich ähnlich sehen und standen auf der Seite von Katzenberger.

Andere wiederum sahen überhaupt keine Ähnlichkeit und verschafften ihrem Unmut über diese Aussage deutlich Ausdruck.

Was sagt Helene Fischer dazu?

Fast 20000 Likes bekam das Foto, dazu fast 1000 Kommentare darüber, ob sich Helene Fischer und Alina Merkau nun tatsächlich ähnlich sehen.

Auch wenn es viele Fans nicht so sehen, der Post hatte seinen Zweck erfüllt. Und am Ende waren vermutlich alle Beteiligten glücklich, auch wenn man von Helene Fischer und Alina Merkau bislang noch keine Reaktion vernehmen konnte.

