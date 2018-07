„Twilight“-Star Ashley Greene hat geheiratet: Diese Co-Stars waren dabei

Sie hat JA! gesagt: Us-Medien zufolge hat „Twilight“-Star Ashley Greene ihren langjährigen Freund geheiratet. Dabei strahlte sie in einem blumenbesetzten Spitzenkleid.

Los Angeles - „Twilight“-Star Ashley Greene (31) hat US-Medien zufolge ihren langjährigen Freund, den australischen Moderator Paul Khoury (30), geheiratet. Das Hochzeits-Portal Brides.com veröffentlichte am Samstag ein Foto des Paares, das Greene mit Haarschleier in einem weißen, blumenbesetzten Spitzenkleid zeigt. Zu der Feier im nordkalifornischen San Jose seien 120 Gäste, darunter Co-Stars wie Robert Pattinson, Brittany Snow, Aaron Paul und Ashlee Simpson-Ross eingeladen gewesen, schreibt das Magazin.

Das Paar hatte sich im Dezember 2016 verlobt. Die Schauspielerin veröffentlichte damals auf Instagram ein Video des Heiratsantrags an einem Wasserfall in Neuseeland. Greene wurde als Vampirin Alice Cullen in der „Twilight“-Saga (2008-2012) bekannt. Sie spielte danach in mehreren Fernsehserien und Filmen mit.

dpa