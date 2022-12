„4800 Euro gefressen“: Bankautomat zieht Geld von „Goodbye Deutschland“-Star Steff Jerkel ein

Von: Claire Weiss

Während Peggy mit Töchterchen Josefine im Ski-Urlaub ist, hält Steff Jerkel auf Mallorca die Stellung. Doch als er seiner Ex-Partnerin Geld überweisen möchte, kommt es anders als erwartet. Auf Instagram regt sich der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer auf.

Mallorca – „Leute, ich werd‘ hier wahnsinnig“, beginnt Steff Jerkel (53) am Sonntagmittag seine Instagramstory. Er filmt nicht sich selbst, sondern einen Geldautomaten. In diesen wollte der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer nämlich Bargeld einzahlen, um seiner Ex-Freundin etwas zu überweisen.

Steff Jerkel ärgert sich über Bankautomaten

Peggy Jerofke (46) macht nämlich gerade mit der gemeinsamen Tochter Josefine Urlaub im Spreewald. „Ich wollte hier 5000 Euro einzahlen, jetzt hat er mir 180 Euro wieder ausgespuckt“, schimpft Steff. Die restlichen 4820 Euro habe der Automat einfach einbehalten, dann aber gemeldet, der Vorgang sei abgebrochen worden. „Boah, ich könnt‘ kotzen“, regt sich der Wahl-Mallorquiner auf.

Steff Jerkel ärgert sich mächtig über einen Bankautomaten. © Instagram/Steff Jerkel

Nun ist das Geld weg – aber nicht auf seinem Konto gutgeschrieben. „Die an der Bank sagen immer, man soll bitte am Automaten einzahlen, weil das zeitsparend ist, aber ich hab die Nase voll davon!“, zeigt sich Steff genervt. Und das auch noch an einem Sonntag, wenn keine Bank geöffnet ist!

Gewusst? Steff Jerkel ist nicht nur regelmäßiger Darsteller bei „Goodbye Deutschland“. Er nahm auch schon bei „Kampf der Realitystars“ teil und war mit Peggy Jerofke im „Sommerhaus der Stars“.

Laut Bank-Mitarbeiterin muss sich Steff keine Sorgen machen

Ein Fan versucht ihn dann aber zu beruhigen: „Keine Panik! Es ist im Automaten und das bedeutet, die Bank bekommt direkt eine Meldung darüber. Morgen werden die Mitarbeiter den Automaten zählen müssen“. Der Fan sei selbst bei einer Bank angestellt und kenne das Problem. Sobald das Geld nachgezählt sei, könne man nachvollziehen, wer wann wie viel eingezahlt habe. Morgen werde das Geld direkt auf Steffs Konto gutgeschrieben, ist sich die Followerin sicher.

Auch eine Erklärung für den Fehler hat sie bereit: Vielleicht war einer der Scheine beschädigt, dann könne so etwas passieren. Bei ihren Kunden komme das fast täglich vor. Steff Jerkel und seine Peggy haben sich vor wenigen Wochen getrennt. Auf Instagram schrieb der Auswanderer nun, dass er aktuell kaum klarkomme. Ob Steff Jerkel die Trennung wohl bereut? Verwendete Quellen: Instagram/Steff Jerkel