TV-Star taucht in Skandal-Kleid bei RTL auf und zeigt fast alles: Gewagt, gewagt

Dieses Kleid kann wahrlich nicht jeder tragen: Nach Kim Kardashian versucht nun auch ein deutscher TV-Star, in einem gewagten Vintage-Fummel zu punkten.

Köln - Auch nach zwanzig Jahren ist dieses Kleid ein wahrer Hingucker. Das schwarze Vintage-Kleid von Star-Designer Thierry Mugler ist gewagt: Die schmalen Stoffriemen, die über den Brüsten zusammenlaufen, verdecken nur wenig Haut, der enge Schnitt verzeiht kein Gramm zu viel auf den Hüften. Und der Beinschlitz geht hoch bis an die Hüften.

Stephanie Schmitz schlüpft in gleiches Kleid wie Kim Kardashian

Ursprünglich stammt die Kreation aus der Frühjahrs/Sommer-Kollektion 1998, doch nach wie vor scheint eine Faszination von dem gewagten Fummel auszugehen. Erst kürzlich schlüpfte US-Reality-TV-Sternchen Kim Kardashian bei den "Hollywood Beauty Awards" in die Abendrobe. Bei ihren Fans kam der Look alles andere als gut an; sie fanden ihren Auftritt „vulgär“, „schrecklich“ und kritisierten die „seltsam zusammengequetschten Brüste“.

„Sommerhaus“-Stephi wagt Experiment in Skandal-Kleid

Nun versucht ein deutscher TV-Star sein Glück mit dem Skandal-Kleid. Stephanie Schmitz (24), die viele aus dem „Sommerhaus der Stars 2018“ oder „Love Island“ kennen, wagt ein Experiment. Wie sie auf ihrem Instagram-Profil verrät, wird sie für die RTL-Sendung „Explosiv“ den schwarzen Fummel „auf Herz und Nieren testen“, so die 24-Jährige.

Wie sie in dem Mugler-Kleid aussieht, zeigt sie ihren Followern auf einem Foto und bittet um deren Meinung. „Wie findet ihr dieses Kleid? Und findet ihr, ich kann mit KK mithalten? Seid nicht zu streng zu mir“, schreibt Stephanie zu dem Foto.

Das sagen Stephis Fans zum gewagten Kleid

Die Meinungen der Fans gehen auseinander. Für ihre Figur erntet die 24-Jährige Komplimente. Auch finden viele, dass der „Sommerhaus“-Star besser aussieht als Kim Kardashian. Doch das Kleid an sich kann nicht wirklich punkten. „Billig“, „furchtbar“ oder „Designdesaster“ ist in den Kommentaren zu lesen.

Wie das Urteil von Stephanie Schmitz selbst ausfällt, wird im Beitrag von „RTL explosiv“ zu sehen sein. Der Ausstrahlungstermin ist aber noch nicht bekannt.

Thierry Mugler wählte übrigens für die Präsentation seines Kleides damals dieses Model, wie auf einem Instagram-Post zu sehen ist:

Wem der schwarze Hingucker am besten steht, darf jetzt jeder selbst entscheiden.

Video: Noch mehr aus Thierry Muglers gewagter Kollektion

Modedesigner Thierry Mugler holt mit seiner Frühjahrs-Show die 90er zurück auf den Catwalk. Ein Tribut an das erfolgreichste Jahrzehnt seiner Karriere.

va