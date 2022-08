Melanie Müllers Ex hat neue Freundin: Sie war Kandidatin bei „Schwiegertochter gesucht“

Von: Sarah Wolzen

Mike Blümer und die ehemalige „Schwiegertochter gesucht“-Kandidatin Katharina Kahmann sind frisch verliebt © RTL+ & Instagram: mikebluemer

Mike Blümer ist frisch verliebt. Nach dem Liebes-Aus von Realitystar Melanie Müller präsentiert er nun die neue Frau an seiner Seite. Und die ist keine Unbekannte.

Leipzig - Nach vierzehn Jahren Beziehung sowie den beiden gemeinsamen Kindern Mia Rose (4) und Matty (2) gaben Melanie Müller (34) und Mike Blümer (55) im November 2021 ihre Trennung bekannt. Es folgte eine monatewährende mediale Schlammschlacht.

Mike Blümer nach Trennung von Melanie Müller wieder vergeben

Während Melanie Müller bereits im März 2022 mit Andreas Kunz (52) ihren neuen Lebensgefährten präsentierte, blieb es um Mike lange still. Bis jetzt - denn nun zeigt sich auch der Manager frisch verliebt. In seiner Instagramstory postet der 55-Jährige ein Foto, das ihn gemeinsam mit seiner neuen Freundin zeigt.

Bei „Schwiegertochter gesucht“ kämpfte Katharina Kahmann um das Herz des Luxemburgers Ben © RTL+

Zu sehen ist Mike in der Harzbahn auf dem Weg zum Brocken. In seinem Arm hält er eine blonde volltätowierte Frau, die er liebevoll anblickt. „Danke für eure lieben Glückwünsche“, kommentiert er das Bild. Was Trash-TV-Fans sofort auffällt: bei Mikes Begleitung handelt es sich um keine Unbekannte.

Katharina Kahmann suchte bereits bei „Schwiegertochter gesucht“ nach ihrem Traummann

Bevor sie mit dem Ex-Mann von Melanie Müller zusammenkam, suchte Katharina Kahmann (29) 2021 bei „Schwiegertochter gesucht“ nach ihrem Traummann. Zwischen dem Luxemburger Ben (23) und der damals noch schwarzhaarigen Leipziger Supermarkt-Verkäuferin wollten der Funke jedoch nicht überspringen. Nach nur zwei Folgen musste die „Hundemama“, wie sie sich auf ihrem Instagramprofil selbst nennt, ihre Koffer packen und zurück nach Sachsen reisen.

In Mike Blümer scheint Katharina Kahmann nun jedoch endlich ihren Traummann gefunden zu haben. Was wohl Melanie Müller dazu sagt? Bisher hat sich die Ballermannsängerin noch nicht öffentlich zu der neuen Beziehung ihres Ex geäußert.

