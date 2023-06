„Trooping the Colour“-Pobe: Soldaten in Ohnmacht gefallen

Ein Posaunist der Militärkapelle fällt während der Generalprobe für die Geburtstagsparade für König Charles III. in Ohnmacht. © Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Die Hitze am Wochenende in London hat einigen Menschen schwer zu schaffen gemacht. Bei der Generalprobe zur Geburtstagsparade sind mehrere Soldaten unfreiwillig zu Boden gegangen.

London - Bei einer Generalprobe für die Geburtstagsparade für König Charles III. sind in London gleich mehrere Soldaten kurzzeitig in Ohnmacht gefallen. Ihnen machte dabei am Samstag offenbar die Hitze von um die 30 Grad Celsius zu schaffen, die in London am Wochenende herrschte. Aufnahmen britischer Medien zeigten, wie einer der Ohnmächtigen pflichtbewusst weiter seine Posaune in der Hand behielt, ehe er sich selbst wieder aufrappeln konnte. Mindestens drei Soldaten fielen in Ohnmacht und wurden auf Tragen weggebracht, während zwei weitere Hilfe beim Verlassen des Paradeplatzes benötigten, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete.

Prinz William, der die Parade reitend auf dem Paradeplatz Horse Guards Parade abnahm, dankte den Beteiligten für ihr Durchhaltevermögen in der Hitze. „Schwierige Bedingungen, aber Sie haben alle einen wirklich guten Job gemacht“, schrieb der Thronfolger auf Twitter.

Die Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ findet am kommenden Samstag zu Ehren des Königs statt. Sie wird traditionell im Juni abgehalten, Tausende Schaulustige werden dazu in London erwartet. Der eigentliche Geburtstag von Charles ist im November. dpa