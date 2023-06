Trooping the Colour 2023: Geburtstagsparade von König Charles – die besten Bilder

Von: Susanne Kröber

Am 17. Juni 2023 findet in London die große Militärparade „Trooping the Colour“ für König Charles III. statt. Die besten Bilder des royalen Spektakels finden Sie hier.

1 / 9 Hoch zu Ross nehmen König Charles III. und Prinz William an der diesjährigen Parade teil. © IMAGO/Paul Marriott

2 / 9 Hochkarätig besetzte Kutsche: Königin Camilla, Prinzessin Kate und deren Kinder Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte fahren an den jubelnden Zuschauern vorbei. © IMAGO/Parsons Media

3 / 9 Königin Camilla in feuerrot, Prinzessin Kate in Smaragdgrün – eine Hommage an die Regimenter der Gardedivision. © IMAGO/i Images

4 / 9 Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte (von links) teilen sich die Kutsche mit Mama Catherine und Königin Camilla. © IMAGO/i Images

5 / 9 Die heimlichen Stars der Royal Family: Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George (von links) winken den Zuschauern aus der Kutsche zu. © IMAGO/i Images

6 / 9 Herzogin Sophie nimmt in der Kutsche neben Sir Timothy Laurence Platz, dem Ehemann von Prinzessin Anne. © IMAGO/i Images

7 / 9 Ein erster Blick auf Prinz William auf dem Weg zur Parade. © IMAGO/Parsons Media

8 / 9 Auch Prinzessin Charlotte zeigt sich gut gelaunt im Auto mit Papa William. © IMAGO/Parsons Media

9 / 9 Die ersten Schaulustigen haben sich schon früh Plätze gesichert, um einen guten Blick auf das Spektakel zu haben. © IMAGO/Parsons Media

London – „Trooping the Colour“ ist die große Militärparade in London, die jährlich zu Ehren des Monarchen abgehalten wird. In diesem Jahr steht zum ersten Mal König Charles III. (74) nach seiner Krönung am 6. Mai im Mittelpunkt – auch wenn er eigentlich erst am 14. November Geburtstag feiert. Zuvor wurde die Geburtstagsparade 70 Jahre lang für Queen Elizabeth II. (96, † 2022) abgehalten. Hier finden Sie alle Infos zu Uhrzeit, TV-Übertragung und Ablauf von „Trooping the Colour“.