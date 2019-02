Tragischer Unfall-Tod: Radiomoderator von Zug erfasst

Als er an einer Eisenbahnstrecke entlang joggte, wurde ein Radiomoderator von einem Zug erfasst. Über die Unglücksursache ist bisher nichts bekannt.

Haltom City - Bei einem tragischen Unglück kam der amerikanische Radiomoderator Michael „Doc“ Thompson ums Leben. Der 49-Jährige ist am Dienstagnachmittag gestorben, weil er von einem vorbeifahrenden Zug erfasst wurde.

Bekannt wurde Thompson, der als konservativ galt, durch seine Auftritte beim Radiosender MoJo 5.0. Seine Fans begeisterte der Moderator vor allem durch seine Mischung aus Berichterstattung, Kommentar und hemmungslos ehrlichem Humor, mit der er durch seine Shows führte. Nun werden seine Fans künftig jedoch nicht mehr mit dem Moderator in den Tag starten.

MoJo 5.0 mourns the loss of a great friend and mentor, Michael "Doc" Thompson. Rest in peace, brother.#DocThompson #MoJo50Radio #WhatILearnedToday pic.twitter.com/NezsoF2MvR — Doc Thompson (@DocThompsonShow) 6. Februar 2019

Video: Von Zug erfasst - Amerikanischer Radiomoderator ist tot

Wie es genau zu dem Zusammenprall am Dienstagnachmittag kam, ist bisher noch nicht bekannt. Wie das lokale Nachrichtenportal dfw.cbslocal.com berichtet, war Thompson am Rand einer Eisenbahnstrecke in der texanischen Stadt Haltom City joggen, als ihn der Zug erfasste. Der örtlichen Polizei zufolge wurden drahtlose Kopfhörer am Unglücksort gefunden, was darauf hindeuten könnte, dass Thompson den Zug nicht gehört hat.

Ron Phillips, der neben Thompson einer der Inhaber des Radiosenders MoJo 5.0 ist, hat den Toten identifiziert. Thompson hinterlässt neben seiner Frau auch drei Kinder. Um die Familie des 49-Jährigen zu unterstützen, wurde eine GoFundMe-Seite eingerichtet.

MoJo 5.0 mourns the loss of a great friend and mentor, Michael "Doc" Thompson. Rest in peace, brother.#DocThompson #MoJo50Radio #WhatILearnedToday pic.twitter.com/NezsoF2MvR — Doc Thompson (@DocThompsonShow) 6. Februar 2019

Lesen Sie auch: Mariazellerbahn entgleist vor Brücke in Österreich - viele Verletzte, darunter auch Kinder und Tragisches Zugunglück in Indien: Mindestens 60 Todesopfer - Menschen standen wegen Feuerwerk auf den Schienen