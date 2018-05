Jetzt kommt raus: Tränen und Sorgen - so ging es Harrys Ex-Freundinnen vor der Hochzeit

Das Brautpaar Harry und Meghan und die Ex: Cressida Bonas kam auch zur Hochzeitsfeier in die Kirche nach Windsor.

Wenn der Ex heiratet: Prinz Harry lud auch seine ehemaligen Partnerinnen zu der Trauung mit Meghan ein. Eine hatte so ihre Sorgen, die andere soll geweint haben.

London - Von 2012 bis 2014 war Cressida Bonas mit dem britischen Prinzen Harry zusammen. Nun heiratete ihr Ex die US-Schauspielerin Meghan Markle - und Cressida saß auch in der Kirche. In einer Kolumne packte sie nun aus, welche Sorgen sie sich angesichts dieser Trauung machte.

Das Model hatte bei der royalen Hochzeit am vergangenen Wochenende nämlich mit dem Dresscode zu kämpfen, klagte die 29-Jährige in der Kolumne für das britische Wochenmagazin "The Spectator".

+ Hier besuchten Prinz Harry und Cressida Bonas ein Rugby-Spiel. Sie waren bis 2014 zusammen. © dpa / Gerry Penny

Das Brautpaar hatte die weiblichen Gästen in der Einladung unter anderem um das Tragen eines Hutes gebeten. "Warum finde ich Hüte so heikel?", schrieb Bonas in ihrem Text. "Sie sind heikel zu tragen, heikel anzuschauen und extrem heikel für die arme Person in der Kirchenbank hinter dir."

Wenn möglich vermeide die 29-Jährige Kopfbedeckungen - auch wenn sie darum mitunter missbilligende Blicke älterer Menschen auf sich ziehe, so Bonas weiter. Bei Harrys und Meghans Hochzeit habe sie sich deshalb für ein schlichtes Modell mit Federn entschieden: "Ich kann nur hoffen, dass ich es richtig hinbekommen habe."

Harrys andere Ex-Freundin Chelsy soll geweint haben

Während Cressida Bonas offenbar nur modische Sorgen vor der Trauung ihres Ex-Partners hatte, schien eine weitere frühere Freundin des Prinzen weitaus mitgenommener zu sein. Auf den Bildern der TV-Kameras ist zu sehen, wie sie einen angespannten und unglücklichen Gesichtsausdruck machte. Daraufhin gab es viel Spott im Netz.

Kurz vor der Hochzeit soll es ein Telefonat zwischen Chelsy und Harry gegeben haben, das sich sehr emotional entwickelt haben soll. Harrys habe sich von seiner ersten großen Liebe verabschiedet - mehr dazu im Video unten.

Emotionales Telefonat kurz vor der Hochzeit

mag/dpa