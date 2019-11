Trägt sie hier etwa nichts drunter? Vanessa Blumhagen lässt ziemlich tief blicken

Während die Temperaturen zum Herbst langsam fallen, heizt Vanessa Blumhagen ihren Fans mal wieder mit ihrem tiefen Ausschnitt ein. Doch die Begeisterung hält sich in Grenzen.

Unser Artikel vom 7. Oktober 2019:

Egal ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, Vanessa Blumhagen scheint ganzjährig eine Vorliebe für knappe Outfits zu haben. Jetzt, wo die Tage langsam kürzer und kälter werden, zeigt sich die Sat.1-„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin plötzlich in passendem Herbst- und Cord-Look. Doch Vanessa wäre nicht Vanessa, wenn sie nicht auch da wieder tief blicken lassen würde. Ihre Fans allerdings scheinen sich langsam genau daran zu stören.

Vanessa Blumhagen: Zu- und aufgeknöpft im neuen Cord-Anzug

Zu- und gleichzeitig aufgeknöpft, so präsentiert sich Vanessa Blumhagen in ihrem neuen Herbstoutfit. So hat sie die ohnehin schon wenigen Knöpfe, die der Blazer ihres dunkelbraunen Cord-Anzuges aufweisen kann, zwar ganz brav geschlossen, trägt aber - typischerweise - augenscheinlich auch nichts anderes drunter. Nachdem die Moderatorin selbst ihr Outfit in ihrer Insta-Story bereits aus beinahe jedem Blickwinkel präsentiert hat, posten auch ihre “Frühstücksfernsehen“-Kollegen auf der offiziellen Instagram-Seite des Sat-1-Magazins „sonnige Grüße“ der Moderatorin, die, wie es in dem Kommentar zu Vanessas Schnappschuss heißt, mit ihrem Cord-Anzug schon „perfekt auf den Herbst abgestimmt“ ist.

Vanessa im Cord-Anzug: User auf Instagram sind geteilter Meinung

Die User scheinen dem aber nur begrenzt zuzustimmen. Zwar halten sie Vanessa für eine „schöne“ und „klasse“ Frau, die „Pfeffer“ habe und „in allem hammer“ aussehe, doch ihr Cord-Anzug scheint nicht bei allen so gut anzukommen. Genauer gesagt ist es wohl weniger der Anzug per se, als die Art und Weise, wie die Moderatorin ihn kombiniert - oder das eben nicht tut. Schließlich trägt sie unter dem Blazer offensichtlich nichts weiter als einen BH, der ihre Oberweite perfekt in Szene setzen soll.

Vanessa Blumhagen bekommt Kritik: „Es ist das Frühstücksfernsehen...“

Genau das scheint ihren Fans mittlerweile aber bereits zu viel zu sein. So schreiben sie beispielsweise: „Schöne Frau und genau aus diesem Grund verstehe ich nicht, dass sie immer so viel Busen zeigen muss“. Das habe Vanessa laut ihren Anhängern nämlich nicht nötig. Dem schließen sich auch andere User an, die die Moderatorin ebenfalls hübsch finden, aber der Meinung sind: „Das wertet sie ab.“

So findet so mancher „Das sieht so billig aus“ und kann Vanessas Kleiderwahl wohl nicht mehr nachvollziehen: „Warum oben immer fast ohne?“, fragen die Zuschauer schon beinahe genervt, denn „es ist das Frühstücksfernsehen“ und dafür sei es einfach „ein zu tiefes Dekolleté“.

Doch auch wenn Vanessa es in Sachen Ausschnitt möglicherweise ein wenig übertrieben hat, der Look an sich gefällt ihren Fans scheinbar ganz gut. Der stehe Vanessa nämlich „sehr gut“, meinen viele oder finden sie darin „schick schick“. Für einen anderen liefert Vanessa außerdem den Beweis, „dass Cord nicht nur für Opis ist.“

Doch auch, wenn Vanessa zum Teil für dieses „tolle Outfit“ gelobt wird, vielleicht hätte es den Usern noch besser gefallen, wenn Vanessa es mit einem weiteren Kleidungsstück aufgewertet hätte - den Winter über könnte sie es ja zum Beispiel mit einem Rollkragen-Pullover probieren.

