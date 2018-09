Tom Kaulitz feiert auf einer Hochzeit - aber ohne Heidi Klum

Bei der Hochzeit von „Dandy“ Carl Jakob Haupt und Model Giannina Petrovic feierte Tom Kaulitz - aber nicht mit Heidi Klum, sondern mit jemand anderem!

Sizilien - Eine Hochzeit ist eigentlich der perfekte Ort für ein frisch verliebtes Pärchen, um sich Inspiration für das eigene Liebesglück zu holen. Aber statt mit seiner Freundin Heidi Klum (45) die Traumhochzeit von Influencer Carl Jakob Haupt (32) und Model Giannina Petrovic (23) romantisch zu zelebrieren, feierte Tom Kaulitz (29) mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz.

Hochzeit von Carl Jakob Haupt und Giannina Petrovic

Auf Sizilien waren die Kaulitz-Brüder in legeren Retro-Hemden zu Gast auf der Hochzeit von Giannina Petrovic und Carl Jakob Haupt, der als Autor des berühmten deutschen Männermode-Blogs „Dandy Diary“ zur Stil-Ikone wurde. Der Bild sagte Giannina Petrovic: „Mein verstorbener Opa kommt aus Süd-Italien, deshalb wollten wir gerne hier heiraten.“

Der Bräutigam spielte letztes Jahr in dem „Boy Don’t Cry“-Video der „Tokio Hotel“-Zwillinge mit - klar, dass die beiden dann eingeladen waren. Carl Jakob Haupt war noch bis Mitte Juni 2016 offiziell mit Model Bonnie Strange verheiratet, die kürzlich Mama wurde.

Wie feucht-fröhlich die Hochzeitssause des Paares zuging, zeigt diese Fotoreihe, die die schöne Braut veröffentlichte:

Tom Kaulitz feiert alleine - Wo war Heidi Klum?

Heidi Klum, die gerade ein so heißes Bild postete, das sogar Eis zum Schmelzen bringt, ist übrigens laut Bild gerade beschäftigt mit den Dreharbeiten zu der Show „America’s Got Talent“, bei der sie in der Jury sitzt.

Ist Tom Kaulitz auf der nächsten Hochzeit gemeinsam mit Heidi Klum zu sehen - nämlich auf ihrer eigenen? Es kursieren schließlich Gerüchte um eine Verlobung des Glamour-Paars.

