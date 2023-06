Bitterböse Abrechnung: Nun packen Peter Klein und Yvonne Woelke alles über Iris Klein auf den Tisch

Von: Lukas Einkammerer

Nachdem Iris Klein öffentlich über das Trennungs-Drama mit Peter gesprochen hat, melden sich nun ihr Ex und dessen vermeintliche Freundin Yvonne Woelke zu Wort.

Mallorca/Hamburg – Kein Skandal hat in der deutschen Promiwelt dieses Jahr solche Wellen geschlagen wie das Affären-Drama um Iris (56) und Peter Klein (56) und Yvonne Woelke (41). Im Januar beschuldigte die Mutter von Daniela Katzenberger (36) ihren Noch-Gatten, während seiner Zeit als Dschungelcamp-Begleitung von Lucas Cordalis (55) fremdgegangen zu sein. Monate später ist das letzte Wort noch immer nicht gefallen – und Peters vermeintliche Flamme Yvonne holt zur verbalen Retourkutsche aus …

„Sucht nach Aufmerksamkeit“: Yvonne Woelke zerreißt Iris Klein

Wütende Botschaften und fiese Provokationen hagelte es in den vergangenen Monaten von allen Beteiligten – Iris Kleins BILD-Interview am Wochenende scheint das Feuer nun aber wieder vollends entfacht zu haben. Zuerst kritisierte Peter Klein Iris scharf und bezeichnete ihr Verhalten als „erbärmlich“. Als wären die vernichtenden Worte des Hobby-Bodybuilders nicht schon genug, legt nun Yvonne Woelke in ihrer Instagramstory nach.

Namentlich nennt sie Iris Klein nicht, dass es sich bei den wütenden Zeilen um die Katzenberger-Mama dreht, ist aber unmissverständlich. Ihr Verhalten mache Yvonne „sprachlos“ und sie unterstellt ihrer Kontrahentin eine „pathologische Sucht nach Aufmerksamkeit und zur Schaustellung der eigenen Person“. Zudem wirft sie ihr vor, Menschen nur für ihren eigenen Ruhm auszunutzen, bezeichnet sich selbst als „Mittel zum Zweck“ dabei und betont, sich von Iris und ihren „Unwahrheiten“ lösen zu wollen.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Vor allem aber macht Yvonne Woelke eines klar: Zwischen ihr und Peter lief in Australien nichts. Mehrmals habe sie sich die Zeit genommen, Iris am Telefon genau das zu erklären, aber die leidenschaftliche Instagram-Nutzerin ließ sich offensichtlich nicht beschwichtigen und führte den Kreuzzug gegen ihren vermeintlich untreuen Ehemann munter fort.

„In der Öffentlichkeit kastriert“: Yvonne Woelke vernichtet Iris wegen Verhalten gegenüber Peter

„Diese gekränkte Person hat Peter und mich drei Wochen lang und mehr immer wieder in den Dreck gezogen, hat medienwirksam psychischen Druck auf Peter ausgeübt, obwohl dieser mit mir nicht fremdgegangen ist“, schreibt Yvonne. Die „Unter Uns“-Schauspielerin befindet: „Ich kenne die Wahrheit über Australien und danach – und somit kann ich nur sagen, wie zerstörerisch ein solches Verhalten ist und sie mir deshalb nur noch leid tut.“

Eiskalt: Yvonne Woelke rechnet in ihrer Instagramstory endgültig mit Iris Klein ab. © Screenshot/Instagram/yvonnewoelke (Fotomontage)

„Sie wird immer wieder das Gleiche erleben, wenn sie sich charakterlich nicht ändert“, urteilt Yvonne Woelke und formuliert eine interessante Theorie: „Hätte sie nicht ihren eigenen Mann so in der Öffentlichkeit gedemütigt und in den Dreck gezogen, wären Peter und sie wahrscheinlich heute noch zusammen.“ Iris habe Peter „in der Öffentlichkeit kastriert“ obwohl dieser seine Liebe wiederholt beteuert hatte. „Jemanden verurteilen, obwohl keine Beweise vorliegen ist echt traurig“, urteilt Yvonne Woelke abschließend, „Einfach charakterlos.“

Wie Iris auf diese vernichtenden Zeilen reagieren wird, bleibt abzuwarten. Trotz allem, was in den vergangenen Monaten vorgefallen ist, sind Iris und Peter Klein aber noch immer verheiratet. Verwendete Quellen: Instagram/yvonnewoelke