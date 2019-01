Über Thomas Seitel, den neuen Freund von Helene Fischer, hat es schon mehrere Enthüllungen gegeben: Die Beiden nahmen wohl mehr als ein gebrochenes Herz in Kauf.

Update vom 9. Januar 2019: Die Trennung von Freund Thomas Seitel (34) hat Alenia Janeva (36) schwer getroffen. Und dann erfuhr sie auch noch den Grund für die Trennung: Helene Fischer, die nicht nur Thomas‘ sondern auch ihre Chefin war - wir berichteten unten. Im Interview mit Bunte erzählt die 36-Jährige, wie sehr sie wirklich leidet. Sie wolle sogar weg aus der Stadt, in der sie mit Thomas zusammengewohnt hatte, den Erinnerungen und den Schlagzeilen entfliehen. Alenia hatte eine Zukunft mit Thomas geplant - mit Heirat und Kindern, allem drum und dran. Sie sei tapfer, habe jedoch in den ersten Wochen „bitterlich geweint“, zitiert Bunte eine Freundin der 36-Jährigen.

Update vom 4. Januar 2019: Nicht nur Helene Fischer war vor der Liaison mit Thomas Seitel in festen Händen. Sie hat sich von Florian Silbereisen getrennt, er von Anelia Janeva, einer Maskenbildnerin und Fotografin, die auch für Helene Fischer arbeitete. Die genauen Umstände, also wann wer mit wem warum Schluss gemacht hat, sind natürlich in beiden Fällen nicht offiziell geklärt.

Aber: Jetzt gibt es unschöne Gerüchte um die Trennung von Janeva und Seitel. Laut Bunte waren sie neun Jahre lang ein Paar und auch verlobt. Eine Freundin erzählt dem Blatt: „Als Thomas mit Anelia Schluss gemacht hat, sagte er ihr nicht, dass er sich in Helene verliebt hat. Immerhin arbeitete auch Anelia für Helene. Nun, da sie die Wahrheit kennt, ist sie doppelt enttäuscht, von Thomas und von Helene.“

Tolle Geste von Helene Fischer: Sie hat laut Bunte inzwischen eine Aussprache mit Seitels Ex-Freundin Anelia Janeva gesucht.

Video: Reunion von Helene Fischer und Florian Silbereisen

Thomas Seitel sprach einst im HR über Helene Fischer

Update vom 1. Januar 2019: Bei YouTube ist schon seit fast einem Jahr ein Video zu sehen aus der Zeit, als Thomas Seitel noch „Der Akrobat von Helene Fischer“ war und nicht „Der Freund von Helene Fischer“. Es stammt aus einem Beitrag des HR-Magazins Maintower. Bei dem Interview, offenbar backstage aufgenommen in der Garderobe, zeigt sich Thomas Seitel sehr offenherzig und geht auch ins Private. Er verrät, was außer seiner Familie bisher kaum jemand wusste!

„Ich war als Kind super hyperaktiv“, so sein Geständnis. „Meine Eltern wussten nicht so wirklich: Wie kriegen wir den Jungen überhaupt müde? Dann habe ich viele verschiedene Sportarten ausprobiert, bin ins Fußball gegangen, bin ins Handball gegangen. Und dann bin ich mal ins Turnen gegangen. Und das war der erste Abend, wo ich müde nach Hause gekommen bin. Das erzählen mir sogar meine Eltern heute noch. Dann haben sie gesagt: Das ist der richtige Sport für den Thomas.“ Er turnte sogar in der ersten Liga.

Dann schloss er sich dem Helene-Fischer-Team an. Bei der allerersten Probe, in der er mit ihr durch die Lüfte gesaust ist, schaute natürlich alles auf ihn. „Es hat alles super geklappt. Sie ist runtergekommen und hat mich angeguckt und hat gesagt: ‚Wooh! Das ist ja einfach mit dir. Das macht ja so viel Spaß.‘ Das war im Prinzip für mich der Ritterschlag in dem Moment.“ Und dann gibt es da auch noch Worte, die aus heutiger Sicht ganz anders klingen. Thomas Seitel: „Ihren Brustkorb vibrieren zu merken, wenn sie singt, das ist schon sehr eindrucksvoll. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Spaß in der Luft. Aber jede Menge Respekt ist auch dabei.“

Thomas Seitel: Helene-Fischer-Freund auf privaten Bildern zu sehen

Update vom 30. Dezember 2018: Seit klar ist, dass Helene Fischer einen neuen Freund hat und es sich um ihren Akrobaten Thomas Seitel handelt, ist über diesen viel geschrieben worden. Es gab auch einige kuriose Entdeckungen aus seiner Vergangenheit (siehe unten). Nicht jede ist so schmeichelhaft, das Fress-Video etwa wirft nicht das allerbeste Licht auf ihn.

Andere Aufnahmen hingegen zeigen, dass er offenbar nicht nur große Muskeln hat, sondern auch ein riesiges Herz. Das wird klar, wenn man sich bei Instagram unter den kursierenden Fotos umschaut, die deutlich älter sind als die Info über die Helene-Fischer-Beziehung.

Für viele Fans der Schlager-Queen ist Thomas Seitel nämlich selbst ein Star. Und wie die Bilder zeigen, nimmt er sich immer wieder viel Zeit für die Anhänger, die von ihm schwärmen. „Wenn man ENDLICH den heimlichen Star der Tour trifft, Thomas Seitel. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. We love you“, schreibt ein Fan beispielsweise samt einem Hashtag für „Schönster Mann der Welt“.

Video: Thomas Seitel und Helene Fischer

Schlüpfrige Entdeckung zu Helene Fischers neuem Freund

Update vom 27. Dezember 2018: Was kam jetzt nicht schon alles raus zu Thomas Seitel! Der neue Helene-Fischer-Freund zierte einst das Cover eines Schwulen-Magazins, machte bei einem Fress-Filmchen mit - und: Er soll ein Vorstellungsgespräch für einen Stripshow-Job gehabt haben (siehe unten).

Was jetzt noch enthüllt wurde, ist aber einfach nur köstlich: Laut msn.com hatte Thomas Seitel im Jahr 2008 einen skurrilen TV-Auftritt in der RTL-Show „Guinness World Records“. Er zog mit einem Konkurrenten um die Wette möglichst viele Unterhosen übereinander. Und ließ diesem keine Chance. Die schlüpfrige Leistung von Thomas Seitel: 82 Unterhosen zog er in fünf Minuten übereinander. Sexy allerdings - das zeigt das Foto der Kollegen - sah das nun wirklich nicht aus.

Trotz der vielen merkwürdigen Anekdoten aus der Vergangenheit ist dieser Thomas Seitel wohl ein echter Traummann. Darauf deuten auch die Aussagen des Bürgermeisters von Eppertshausen auf op-online.de* hin, der den Artisten gut kennt. „Sofern sie zusammen sind, würde ich es Thomas gönnen. Er ist ein sympathischer Vereinsmensch und toller Typ“, so Carsten Helfmann. „Er ist ein echter Eppertshäuser und Familienmensch.“ Die beiden treffen sich regelmäßig, wenn Thomas Seitels Oma oder Opa Geburtstag haben. „Dann kommt Thomas von seinen Tourneen nach Hause, um beim Geburtstag dabeizusein.“

Helene Fischer verrät: „Es gibt einen neuen Mann in meinem Leben“

Unser Artikel vom 22. Dezember 2018:

München - Alles aus beim Schlager-Traumpaar! Die Trennung von Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) nach zehn Jahren Beziehung hat die Fans in tiefe Ernüchterung gestürzt. Auch in der heilen Schlagerwelt hält nichts ewig. Nicht mal ein solches Traumpaar wie das zwischen der Gesangsqueen und dem stets gut gelaunten Moderator.

Die beiden haben die Trennung eine Weile unter Verschluss gehalten und erst am Mittwochabend der Öffentlichkeit bestätigt.

Gleichzeitig wurde klar: Helene Fischer hat bereits einen neuen Freund. Das hatte sie höchstselbst bei Facebook bestätigt. „Es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen“, schrieb sie. Und Florian Silbereisen nannte auch den Vornamen seines „Nachfolgers“: „Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche.“

Thomas? Es soll sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge um Thomas Seitel handeln. Er war mit Helene Fischer auf Tour, trat in den Shows als Artist auf. Er kam ihr zudem nah, weil er sie immer wieder bei den akrobatischen Einlagen absicherte.

Thomas Seitel als Model: Helene Fischers Neuer im Schwulenmagazin

Thomas Seitel ist ein muskelbepackter Typ nach dem Geschmack vieler Frauen - und auch Männer. Einst posierte er für das Schwulenmagazin Mate für eine lange Mode-Strecke. Der damalige Art Director Marc Majewski schwärmte gegenüber Bild: „Wir wollten Mode an einem lässigen Typen zeigen. Dafür war Thomas perfekt!“

Doch es gibt auch den anderen Thomas Seitel: Während seiner Zeit als Student machte er bei einem Fress-Video mit, futterte massenhaft Fast Food. 2010 war das. Die Kalorien sind natürlich längst abtrainiert. Der Körper von Thomas Seitel ist sein Kapital. Und trotzdem ist er einst damit abgeblitzt, wenn man den Aussagen von Omid Jay bei Instagram glaubt.

Helene Fischers Freund hatte Vorsprechen für Strip-Show

Omid Jay ist Teil des Managements der „SIXX PAXX Male Revue Show“, einer Strip-Show. “Was kaum einer weiß“, schreibt er. „Der neue Freund von Helene Fischer wäre beinahe ein SIXX PAXX Member geworden.“ Omid Jay erklärt weiter, sein Partner und er hätten vor etwa eineinhalb Jahren „ein sehr nettes Vorstellungsgespräch mit ihm in unserem alten Theater geführt gehabt, um ihn für die SEXXY CIRCUS Tour als Aerial-Akrobat zu verpflichten. Die Parameter und die Modalitäten haben leider nicht gepasst gehabt. Jetzt freuen wir uns umso mehr für ihn, dass er bei seinem darauffolgenden Arbeitgeber auch die Liebe finden konnte.“ Zum Schluss noch ein Scherzchen: „Helene Fischer war das anscheinend auch ganz recht.“

Wäre der neue Helene-Fischer-Freund Thomas Seitel beinahe ein Stripper geworden? Die Show erinnere „ohne eine Kopie oder Abbild zu sein, von der Charakteristik stark an bekannte amerikanische Menstrip-Vorbilder bzw. an die Hollywood Film-Produktion ‚Magic Mike‘“, ist auf der Homepage zu lesen.

Eine Bestätigung von Thomas Seitel gab es natürlich zunächst nicht über die Enthüllung. Und die dürfte den Machern der Strip-Show aus PR-Gründen auch nicht ganz ungelegen kommen.

Zur Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen ist inzwischen auch ein Video aufgetaucht, das ein anderes Licht auf alles wirft. Am 25. Dezember wird dann die „Helene Fischer Show“ ausgestrahlt.

„Helene Fischer Show“: Auf der Suche nach versteckten Liebes-Botschaften an Silbereisen und ihren Neuen

Helene Fischer und Thomas Seitel: Video aufgetaucht - Was sie sagt, ist eindeutig zweideutig

*op-online.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

lin