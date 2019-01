Thomas Seitel: Huch, wie sieht der denn aus? Helene-Fischer-Freund taucht in München auf

Thomas Seitel am Donnerstag in München.

Zuerst war es ein Gerücht, dann tauchte Helene-Fischer-Freund Thomas Seitel tatsächlich auf. Durch sein neues Aussehen erkannte ihn nicht jeder sofort.

München - Aufregung am Donnerstagabend in München! Der Brillenhersteller Rodenstock hatte unter dem Motto "A New Vision Of Style" zu einer Show ins Isarforum auf der Museumsinsel geladen. Angekündigt waren unter anderem die Promi-Kinder Anna Ermakova (Tochter von Boris Becker) und Lex Tyger Lobinger (Sohn von Tim Lobinger).

Dann tauchte ER plötzlich in München auf: Thomas Seitel

Doch gleichzeitig machte ein Gerücht unter den anwesenden Fotografen die Runde: Von einem aufsehenerregenden Überraschungsgast war die Rede. Um wen es sich handelt, das wurde nicht getuschelt.

Und dann kam: ER!

+ Eine Zoom-Version des obigen Fotos. © Achim Frank Schmidt

Thomas Seitel steht plötzlich auf dem Catwalk

Thomas Seitel tauchte auf dem Catwalk auf. Der gebürtige Hesse war bis Dezember nur den allerwenigsten ein Begriff. Seitdem ist sein Bekanntheitsgrad explodiert. Denn: Thomas Seitel ist der neue Freund von Helene Fischer. Nach der öffentlichkeitswirksamen Trennung von Florian Silbereisen ist die Schlagerqueen mit Thomas Seitel zusammen.

Öffentliche gemeinsame Auftritte: bisher Fehlanzeige. Äußerungen zur Beziehung: ebenso. Weder Helene Fischer noch Thomas Seitel haben bisher dazu gesprochen. Helene Fischer hatte lediglich bestätigt, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gebe. Und der Papa von Thomas Seitel hatte in einem Zeitungsinterview erklärt, dass Helene Fischer und Thomas „definitiv“ ein Paar seien und was sein Sohn dazu gesagt habe. Thomas Seitel selbst hingegen? Abgetaucht. Er wurde lediglich einmal dabei abgelichtet, wie er Umzugskisten schleppte.

Helene Fischers Freund Thomas Seitel sieht deutlich verändert aus

Der Auftritt am Donnerstag in München war sein allererster öffentlicher seit dem Liebes-Hammer. Thomas Seitel habe souverän gewirkt auf dem Laufsteg, sagt ein Fotograf. Ein Vollprofi halt. Seitel arbeitete zwar zuletzt vor allem als Akrobat in der Helene-Fischer-Bühnenshow, hat aber auch jede Menge Model-Erfahrung.

Viele haben Thomas Seitel am Donnerstag allerdings gar nicht erkannt. Das hatte zwei Gründe. Zum einen natürlich die prägnante Brille. Zum anderen hat sich Thomas Seitel seinen Bart stehen lassen - ein bisschen wilder und kerniger war seine Erscheinung dadurch.

Thomas Seitel ging in München nicht zur After-Show-Party

Allzu lange kamen die anderen Anwesenden aber nicht in den Genuss seines Anblicks: Wie die Bunte schreibt, wollte er schnell weg, tauchte nicht bei der anschließenden After-Show-Party auf.

Florian Silbereisen hat derweil einen neuen Job gefunden: Er heuert auf dem „Traumschiff“ an. Dort wollte Sascha Hehn aber einen anderen Nachfolger.