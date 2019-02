Thomas Seitel: Frage zu Helene-Fischer-Freund ARD-TV-Quiz - Hätten Sie die Antwort auch gleich gewusst?

Helene-Fischer-Freund Thomas Seitel war am Samstag Thema in einer ARD-Quiz-Show. Jörg Pilawa durfte ein erstaunliches Ergebnis verkünden.

Update vom 4. Februar 2019:

Thomas Seitel ist nicht nur Thema im RTL-Frühstücksfernsehen (siehe unten). Der Helene-Fischer-Freund ist inzwischen prominent genug, um Gegenstand einer Quiz-Show-Frage zu sein. Ups, jetzt haben wir die Antwort verraten!

Am Samstag in der ARD-Prime-Time-Quizshow „Ich weiß alles“ stellte Jörg Pilawa dem Kandidaten Manfred Lachmann (und dem kollektiven Publikum) nämlich folgende Frage:

Thomas Seitel sorgte jüngst für Schlagzeilen als der neue Mann an der Seite von...?

a) Sylvie Meis

b) Sophia Thomalla

c) Helene Fischer

Eher die Technik sorgt beim Kandidaten für Verwirrung als die Frage selbst. „Muss ich ...?“, will er wissen, ob er jetzt drücken solle. Er entscheidet sich locker für Antwort c.

„Das wissen bestimmt die meisten“, ahnt er. Und behält recht. Das Publikum wird bei der Show ja in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Und Moderator Jörg Pilawa verrät: ALLE votierten überwiegend für Antwort c. Also die richtige. Bei den Männern unter 50 waren 92,31 % auf der richtigen Fährte. Ein bemerkenswert hohes Ergebnis bei einer Frage zu jemandem, den vor ein, zwei Monaten noch fast niemand kannte.

Vielleicht ja alles Leser unseres Portals ...

Ob Helene Fischer und Thomas Seitel zufällig am Samstag eingeschaltet hatten und aus allen Wolken fielen, als sie die Frage sahen? Darüber darf spekuliert werden.

Thomas Seitel: Männer packen in RTL-Sendung über Helene-Fischer-Freund aus

Unser Artikel vom 28. Januar 2019:

München - Helene Fischer und Thomas Seitel kennen sich bestens. Die beiden turnten nicht nur Arm in Arm auf ihren Bühnenshows rum. Sie sind inzwischen sogar ein Paar - das ist spätestens durch die Äußerungen seines Papas offiziell. Doch ob Helene Fischer auch alle Details aus seiner beruflichen Vergangenheit kennt?

Da wurde von den Fans und Medien so einiges ausgegraben. Der neue Freund von Helene Fischer hat zwar nichts Schlimmes in seiner Vita stehen. Aber eben diverse ungewöhnliche Jobs und Beinahe-Jobs. Denn er modelte für diverse Werbeaufnahmen. Er futterte sich für einen Beitrag durch Fast-Food-Berge. Er posierte oben ohne für ein Schwulen-Magazin. Er blickte begeistert, als er im Hessischen Rundfunk drauf angesprochen wurde, dass Helene Fischer doch ganz attraktiv sei. Und einst zog sich Thomas Seitel für einen TV-Wettstreit auch zahlreiche Windeln übereinander.

Video: Helene Fischers Neuer wollte Stripper werden

Recht früh nach dem Liebes-Hammer ist durchgesickert, dass Thomas Seitel beinahe Stripper geworden wäre. Das plauderte Omid Jay, Manager der erotischen Männer-Truppe Sixx Paxx, im Dezember bei Instagram aus.

Am Montag gab‘s nun jede Menge Details. Das RTL-Frühstücksfernsehen „Guten Morgen Deutschland“ (hier ab etwa 37 Minuten online zu sehen) war bei den Sixx Paxx zu Gast. Und Omid Jay plauderte aus, wie das damals lief vor drei Jahren, als Thomas Seitel zum Vorstellungsgespräch um einen Strip-Job auftauchte: „Wir haben den Tipp bekommen. Dann haben wir uns ein paar Videos angeschaut, um zu wissen, ob er von seiner künstlerischen Ader zu uns passt oder nicht. Wir fanden ihn sehr gut. Deswegen haben wir ihn eingeladen“, erinnert er sich. „Wir haben darüber geredet, was wir von ihm erwarten, wie viele Shows wir ihm anbieten könnten, was er alles machen sollte.“ Die Rede war von 85 Shows in drei Monaten, für die Thomas Seitel die Hüllen fallen lassen sollte.

+ Auftritt im Frühstücksfernsehen: Die Sixx-Paxx-Macher David Farell, Omid Jay und Bastian Maan (v.l.). © Screenshot RTL

Job bei Strip-Show? „Thomas Seitel war sehr positiv dem gegenüber“

Omid Jay erinnert sich an ein angenehmes Gespräch: „Ich hatte das Gefühl, dass er schon Bock hatte, mit uns zusammenzuarbeiten. Er war sehr positiv dem gegenüber. Weil er gesehen hat, dass es bei Sixx Paxx nicht ums reine Strippen geht.“

Auch die beiden Geschäftsführer der Sixx Paxx kommen zu Wort. Bastian Maan meint: „Unser erster Eindruck war sehr gut. Er ist ein sportlicher Mann, der auch gut aussieht, der nicht mehr unbedingt kindlich aussieht. Ein erwachsener Mann, passend zu uns, sehr sexy.“

Thomas Seitel: Heutiger Helene-Fischer-Freund hatte einst ein Sixx-Paxx-Angebot

Es kam sogar zu einem Angebot, so David Farell, ebenfalls Geschäftsführer: „Wir haben ihm eine Offerte gemacht für die ganze Tour. Wir reden von 350 Euro pro Show, die wir ihm Angebot haben.“

Hochgerechnet wären das stattliche knapp 30.000 Euro für 85 Shows in drei Monaten. Doch Thomas Seitel entschied sich anderweitig - er schloss sich dem Tour-Tross von Helene Fischer an, um dort bei jeder Show zehntausende Schlagerfans mit akrobatischen Einlagen zu begeistern. Und teils dabei auch Helene Fischer ganz nah zu kommen.

+ Helene Fischer mit Thomas Seitel auf der Bühne. © picture alliance/dpa / Rolf Vennenbernd

Thomas Seitel darf jederzeit wiederkommen

Die Sixx-Paxx-Truppe hat allerdings die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass Thomas Seitel eines Tages einer der ihren wird. Und erneuert das Angebot in die RTL-Kamera. „Hallo Thomas, hier sind die Sixx Paxx. Du kennst diese beiden jungen Herren ja noch, mit denen hast du mal zusammengesessen und darüber nachgedacht, eventuell bei uns aufzutreten. Das Angebot steht immer noch. Uns ist klar, dass das wahrscheinlich auf lange Sicht nichts wird. Wenn dir mal langweilig ist und du einen Abend vor vielen kreischenden euphorischen Frauen auftreten möchtest und deine Kunst vorführen möchtest, dann darfst du das sehr, sehr gerne tun. Du bist hiermit herzlich eingeladen.“

Aktuell hat Thomas Seitel aber anderes vor. Er tauchte vor wenigen Tagen mit verändertem Look bei einer Show in München auf, nachdem die Gerüchteküche gebrodelt hatte.

Video: Jetzt spricht der Papa von Helene Fischers neuem Freund

Seit Ende 2018 wissen wir: Schlagerikone Helene Fischer und Florian Silbereisen sind kein Paar mehr. Der Papa von Helenes neuem Freund Thomas Seitel hat die Beziehung der beiden bestätigt.

