Effenberg-Tochter (20) verrät, welche Frage ihr Thomas Seitel backstage stellte - Claudia reagiert geschockt

Helene-Fischer-Freund Thomas Seitel war nach einem Auftritt in München ganz schnell wieder weg. Er stellte aber Claudia Effenbergs Tochter wohl eine vielsagende Frage.

München - Der Auftritt von Helene-Fischer-Freund Thomas Seitel bei der Rodenstock-Modenschau in München am 24. Januar - er fiel ziemlich kurz und knapp aus. Und danach war er gleich wieder weg. Doch das TV-Klatsch-Magazin RTL exclusiv hat ein bisschen genauer hingeschaut. Und neben Giulia Siegel, die fies über ihn lästerte, noch weitere Promis befragt.

Claudia Effenberg fiel auf, wie schnell Thomas Seitel über den Laufsteg huschte und danach den Abgang machte: „Er ist gerannt wie der Teufel um die Seele“, so Claudia Effenberg. „Ich hab‘ gedacht, er kriegt Kilometergeld. Er ist marschiert. Bumm! Der wollte ganz schnell wieder hier weg.“

Lucia Strunz, Tochter von Claudia Effenberg, kam Thomas Seitel dabei näher als andere. Denn auch sie ging über den Laufsteg. Und traf Thomas Seitel somit auch backstage. Er habe sie angesprochen: „Er hat nämlich danach gefragt, wie er so schnell wie möglich am besten wegkommt.“ Ihre Mama Claudia Effenberg ist geschockt, dass sie so was ausplaudert. „Das hast du jetzt nicht gerade gesagt“, meint sie lachend. Lucia rudert zurück: „Er musste weg oder so, keine Ahnung.“

Video: Thomas Seitel auf dem Laufsteg bei der Rodenstock-Modenschau

Helene-Fischer-Freund Thomas Seitel: Claudia Effenberg hat einen Verdacht

Effenberg hat auch einen Verdacht, warum es von Thomas Seitel bisher noch keine öffentliche Äußerung zur Beziehung mit Helene Fischer gibt. Und warum er auch bei der Rodenstock-Show nicht mit der Presse sprach und sich danach nicht mehr blicken ließ. „Vielleicht kommt es von der Helene Fischer, dass sie sagt: ‚Ich hab keinen Bock, dass du mich jetzt hier ausnutzt und im Rampenlicht stehst.‘ Aber dann sollte er nicht hier sein.“

Lag es an seinem Bestreben, schnellstmöglich den Abgang zu machen, dass ihm noch eine kleine Panne unterlief? Als Seitel die Bühne verließ, rempelte er eine Brillendesignerin an. Die nahm es mit Humor. Und auch Simone Ballack brachte die Szene zum Lachen, als sie diese von RTL gezeigt bekam. „Ups! Einfach mal weggekickt“, schmeißt sich die Ex-Spielerfrau weg. Simone Ballack weiß aber: „Er hat sie halt nicht gesehen. Er wollte heim zur Helene.“

Den ganzen RTL-Beitrag können Sie hier bei TV Now sehen. Eine Helene-Fischer-Fanpage hat auch Auszüge daraus bei Instagram hochgeladen:

