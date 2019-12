Gottschalk verkündet traurige Nachricht: BR nennt gesundheitliche Gründe und rudert zurück

Thomas Gottschalk moderiert jeden ersten Sonntag im Monat seine Radioshow auf Bayern 1. Am ersten Advent hatte er jedoch eine traurige Meldung für die Fans im Gepäck.

Thomas Gottschalk moderierte am Sonntag (1. Dezember) seine Sendung auf Bayern 1.

Dabei machte der Entertainer eine traurige Mitteilung.

Für Fans des Moderators gibt es aber auch einen Hoffnungsschimmer.

Update von 14.47 Uhr: Vor drei Jahren feierte Thomas Gottschalk sein Radio-Comeback bei Bayern 1. Jetzt ist Schluss, der Moderator will kürzer treten - und versetzte die Fans bei seiner Ankündigung in Sorge.

„Ich merke doch, dass mein Körper sein Recht fordert“, sagte er in der Sendung, ruderte jedoch am Ende schon etwas zurück (siehe Update von 13.05 Uhr). Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) erklärte er seine Aussage: „Alles was ich in TV und Radio von mir gebe, ist eher scherzhaft gemeint.“

Auch der Sender revidierte. In einem ersten Beitrag twitterte Bayern 1 noch: „Die Gesundheit fordert mehr Ruhe“. Jetzt heißt es in einem weiteren Tweet: „Für alle, die sich Sorgen machen: @herbstblond erfreut sich unseres Wissens nach bester Gesundheit. Sein Spruch auf #BAYERN1, sein Arzt habe ihm abgeraten, einmal im Monat das Bett zu verlassen, war ein Scherz, und wir haben mitgemacht. Offenbar war es missverständlich, sorry.“

Für alle, die sich Sorgen machen: @herbstblond erfreut sich unseres Wissens nach bester Gesundheit. Sein Spruch auf #BAYERN1, sein Arzt habe ihm abgeraten, einmal im Monat das Bett zu verlassen,war ein Scherz, und wir haben mitgemacht. Offenbar war es missverständlich, sorry. — BAYERN 1 (@bayern1) 2. Dezember 2019

Thomas Gottschalk gibt Radioshow auf: Auch TV-Sendung wird nicht fortgesetzt

Update von 13.05 Uhr: Am Sonntagabend überraschte Thomas Gottschalk seine Zuhörer. Er möchte kürzertreten und seine Radioshow auf Bayern 1 nicht mehr moderieren. Er führte gesundheitliche Gründe an und sagte: „Ich merke doch, dass der Körper sein Recht fordert.“

Doch wie steht es um die Gesundheit des Entertainers? Fans können beruhigt sein. Gottschalk selbst revidierte seine Aussage noch in der Sendung: „Nein, es ist kein Erdrutsch, wenn ich jetzt hier nicht mehr einmal im Monat performe, Freunde. Es geht mir gut. Es ist weder so, dass es mir schlecht geht, noch, dass ich mich aus irgendwelchen Gründen zurückziehe. Ein Versprechen an dieser Stelle: I will be back! Nichts bleibt, wie es war.“ Aufatmen, es war also nur ein flapsiger Spruch des Entertainers. Dem 69-Jährigen gehe es gut, wie der BR gegenüber Merkur.de bestätigte.

Doch nicht nur im Radio tritt Gottschalk kürzer. „Auch für die Bayern 1 Silvesterparty 2019 sowie ab kommendem Jahr für die Literatursendung „Gottschalk liest?“ steht er auf eigenen Wunsch nicht mehr zur Verfügung.“ Die letzte Sendung „Gottschalk liest?“ wird am 10. Dezember ausgestrahlt. Das teilte der BR mit.

Thomas Gottschalk überrascht Fans: Er beendet seine Radioshow auf Bayern 1

Ursprünglicher Artikel vom 2. Dezember, 9 Uhr:

Thomas Gottschalk will kürzertreten. Wie der 69-Jährige selbst am Sonntagabend (1. Dezember) auf Bayern 1 mitteilte, wird er ab 2020 seine regelmäßige Sendung „Gottschalk - Die Bayern 1 Radioshow“ nicht mehr moderieren.

"Ich merke doch, dass der Körper sein Recht fordert. Mein Arzt hat gesagt, es wäre hochriskant, wenn ich weiter wie bisher einmal im Monat das Bett verlasse“, scherzte Gottschalk in seiner Sendung.

Die Gesundheit fordert mehr Ruhe: Ab dem kommenden Jahr wird @herbstblond seine regelmäßige Radioshow auf BAYERN 1 nicht mehr moderieren. Aber er hat zugesagt, auch künftig für das ein oder andere Special zur Verfügung zu stehen. #Gottschalk — BAYERN 1 (@bayern1) 1. Dezember 2019

Thomas Gottschalk tritt kürzer: Es gibt Hoffnungsschimmer für seine Fans

Wie der Bayerische Rundfunk (BR) mitteilte, war die Show am ersten Advent sogar schon die letzte des Entertainers. Es gibt aber wohl einen Hoffnungsschimmer, denn der Moderator wird Bayern 1 treu bleiben. Er hat zugesagt auch in Zukunft für das ein oder andere Special zurückzukommen.

Gottschalk hört bei Bayern 1 auf: Fans sind enttäuscht

Die Fans sind enttäuscht: „Sehr schade. Habe dich immer gerne gehört. Grüße aus deiner Heimat“, schreibt beispielsweise Gudrun K. auf Facebook. „Schade, das war immer mein Sonntagabend zum relaxen. War immer richtig gute Musik. Danke für die vielen Jahre“, „Schon wieder geht ein Radiohighlight verloren“ oder „Mensch Thomas, mach‘ bitter weiter“ heißt es in zahlreichen weiteren Kommentaren.

Thomas Gottschalk hört auf: Bei Bayern 3 begann seine Karriere

Seit Januar 2017 hat Gottschalk jeden ersten Sonntag im Monat von 19 bis 22 Uhr seine Show auf Bayern 1 moderiert. Er erfreute seine Fans mit Anekdoten und Songs aus den 70er und 80er Jahren, wie der BR mitteilte.

Seine Karriere hatte der gebürtige Bamberger bei Bayern 3 begonnen. Er moderierte Sendungen wie „Pop nach acht“ oder die „B3 Radioshow“. Kultstatus erreichte er schließlich mit der Moderation von „Wetten, dass..?“ Die Sendung feiert 2020 ihr Comeback. Doch vermutlich nicht - so wie geplant - an Gottschalks rundem Geburtstag. Neue Details wurden kürzlich bekannt. Vor einiger Zeit bekam der Moderator auch eine eigene TV-Sendung im BR. Dafür hat er „Gottschalk liest?“ in München vorgestellt (Merkur.de*).

