„The Voice“-Kandidatin mit 33 gestorben - Team gibt Todesursache bekannt

The Voice“-Kandidatin Janice Freeman ist im Alter von nur 33 Jahren gestorben. Auch Stars wie Miley Cyrus und Jennifer Hudson zeigen sich schockiert.

Los Angeles - Die Sängerin Janice Freeman ist tot. Im Alter von nur 33 Jahren starb die Castingshow-Teilnehmerin am Samstag an den Folgen eines Blutgerinnsels. Sie war in der US-amerikanischen Ausgabe von „The Voice“ im Team von Miley Cyrus (26) und schaffte es dort unter die Top 11.

+ „The Voice“-Kandidatin Janice Freeman wurde nur 33 Jahre alt. © Instagram Janice Freeman

Auf der Instagram-Seite von Janice Freeman veröffentlichte ihr Team die traurigen Neuigkeiten. „Es bricht uns das Herz, euch mitteilen zu müssen, dass Janice Marie Freeman am 2. März 2019 an den Folgen einer schweren Lungenentzündung und eines Blutgerinnsels, das in ihr Herz wanderte, gestorben ist“, so die bewegenden Worte.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kämpfte ihr Ehemann Dion mit einer Herz-Lungen-Massage um das Leben der 33-Jährigen. Doch wenig später verstarb die Sängerin im Krankenhaus, heißt es in der Mitteilung weiter.

Miley Cyrus schockiert von Tod der „The Voice“-Sängerin

Der Tod von Janice Freeman schockierte auch ihren ehemaligen „The Voice“-Coach Miley Cyrus zutiefst. In ihrer Instagram-Story postete der US-Star am Sonntag ein Bild von einem Regenbogen und widmete es Freeman. „Danke Janice Freeman für alles. Dieser Regenbogen repräsentiert dich am besten“, schrieb die Ehefrau von Liam Hemsworth dazu.

+ Dieses Bild im Gedenken an Janice Freeman postete Miley Cyrus in ihrer Instagram-Story. © Miley Cyrus Instagram

Die beiden blieben auch nach der TV-Show in Kontakt. Wie das Boulevard-Blatt TMZ online berichtet, half Miley Cyrus der Castingshow-Kandidatin sogar auf die Beine, nachdem diese mit ihrer Familie finanzielle Probleme hatte und nach einer Unterkunft gesucht hatte.

Auch „The Voice“-Jurymitglied Jennifer Hudson zeigte sich über die Todesnachricht bestürzt und postete im Gedenken an die Sängerin ein Video von einem ihrer TV-Auftritte.

„The Voice“-Kandidatin kämpfte schon lange mit gesundheitlichen Problemen

Von ihrem Team wird Janice Freeman als „Kämpferin und Überlebende“ bezeichnet. Immer wieder hatte die 33-Jährige mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Neben Gebärmutterhalskrebs und Lupus war Freeman auch an Meningitis erkrankt.

Weitere tragische Meldungen

Traurige Nachrichten gab es in den vergangenen Tagen für Fans der alten 80er-Jahre-Synthiepop-Helden. Vor wenigen Tagen ist Mark Hollis, der mit Talk Talk zur Ikone wurde, ums Leben gekommen. Kurz darauf ist der nächste Mann gestorben, der Teil der Musikgeschichte ist: Andy Anderson wurde 68 Jahre alt. Ebenso schockierend ist der Tod eines Models im Alter von 30 Jahren.

va